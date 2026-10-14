Ομπράντοβιτς: «Άρρηκτη η σχέση μου με την Παρτιζάν, μου έχει δώσει τα πάντα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης στο Βελιγράδι, με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος. Ο «Ζοτς» μετά την νίκη της ομάδας του μίλησε για τα όσα έγιναν με την Παρτιζάν, αλλά και για το 5Χ5 του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι το πρώτο ματς για εμάς εκτός έδρας, απέναντι στην Παρτιζάν. Πάντα έχει τέτοια ατμόσφαιρα. Κάναμε καλό παιχνίδι αμυντικά, το χειρότερό μας επιθετικά. Το σημαντικό είναι η νίκη. Πρέπει να συνεχίσουμε γιατί έχουμε και το ματς με την Χάποελ».

Για το αν υπάρχει κάτι που δεν έχει ειπωθεί μετά την αποχώρησή του από την Παρτιζάν: «Δεν έχω κανέναν λόγο να επιστρέφω σε όσα συνέβησαν στο παρελθόν. Η σχέση μου με αυτόν τον σύλλογο είναι άρρηκτη και θα παραμείνει έτσι για πάντα. Μπορώ να επαναλάβω ότι στα τεσσεράμισι χρόνια που πέρασα εδώ ένιωσα υπέροχα και είμαι περήφανος γι' αυτό.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες η Παρτιζάν να γίνει μόνιμο μέλος της Euroleague και το εύχομαι πραγματικά. Θα ήμουν πανευτυχής αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Η Παρτιζάν, ως σύλλογος, το αξίζει εδώ και πολύ καιρό και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τελικά θα το καταφέρει».

Για την πίεση: «Όλοι έχουν δικαίωμα να εκφράζουν την άποψή τους, να ορίζουν φαβορί και να κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Εγώ δεν δίνω σημασία σε αυτά. Κοιτάζω όσα συμβαίνουν στο παρκέ και συνεργάζομαι με ανθρώπους που είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στη δουλειά τους.

Όσον αφορά την πίεση, σε όποια ομάδα κι αν εργάστηκα, η κατάσταση ήταν πάντα ίδια. Δεν μπορείς να αποφύγεις όσα σχολιάζει ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Είμαι συγκεντρωμένος στη δουλειά μου και στους παίκτες μου. Μαζί προσπαθούμε να βρίσκουμε τις καλύτερες λύσεις για την ομάδα και για κάθε παίκτη ξεχωριστά».

Για το αν αρνήθηκε να παραλάβει το δώρο της Παρτιζάν: «Δεν γνωρίζω ποια Μέσα ενημέρωσης γράφουν αυτά τα πράγματα και τι ακριβώς αναφέρουν. Κάποιοι με ενημέρωσαν σχετικά και τους είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει κάτι τέτοιο.

Η Παρτιζάν μου έχει δώσει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να μου προσφέρει τίποτα περισσότερο. Έτσι αισθάνομαι και έτσι θα αισθάνομαι πάντα. Κανείς δεν μπορεί να μου το στερήσει αυτό».

Για τα συναισθήματά του όταν βγήκε από τη φυσούνα ως προπονητής άλλης ομάδας: «Τα Μέσα ενημέρωσης μεταφέρουν δηλώσεις και κάποια στιγμή παρουσιάστηκε ότι είπα πως αυτό δεν είναι ένα σημαντικό παιχνίδι. Εγώ είπα ότι τα προσωπικά ζητήματα δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω από τα συμφέροντα της ομάδας. Αν κάποιος επιλέγει να βάλει έναν τέτοιο τίτλο, αυτό λέει περισσότερα για τον ίδιο παρά για εμένα.

Φυσικά και το παιχνίδι είναι σημαντικό. Και το συναίσθημα όταν βγαίνεις στο γήπεδο είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτοί είναι οι δικοί μου άνθρωποι, άνθρωποι με τους οποίους έχω ζήσει τόσα πολλά. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, οι οπαδοί συνεχίζουν να τραγουδούν. Όσο οι φίλαθλοι είναι έτσι και συνεχίζουν να στηρίζουν τους παίκτες, η Παρτιζάν θα παραμένει ο καλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη».

Για την εικόνα του Παναθηναϊκού μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές: «Πρέπει να πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι εργάζομαι σε έναν σύλλογο που μου έχει δώσει τη δυνατότητα να ασχολούμαι αποκλειστικά και μόνο με όσα συμβαίνουν στο παρκέ. Δίπλα μου βρίσκονται πολλοί νέοι άνθρωποι, γεμάτοι ενέργεια, και έχω ξεκαθαρίσει σε όλους ότι βρισκόμαστε εδώ για να εξασφαλίσουμε πως οι παίκτες θα σκέφτονται μόνο το μπάσκετ.

Αποκλειστικά και μόνο το παρκέ. Δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Όλα βρίσκονται ακόμη στην αρχή. Έχουν περάσει μόλις πέντε αγωνιστικές και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας».

Για το αν αισθάνεται ότι η Παρτιζάν του χρωστάει κάτι ή το αντίστροφο: «Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου αυτό. Όλοι όσοι βρίσκονταν εδώ μαζί μου γνωρίζουν πόσο πολύ έδωσα τον εαυτό μου. Δεν έχω κανένα παράπονο από την Παρτιζάν. Είναι ένας σύλλογος που λατρεύω.

Το σημαντικότερο είναι η ίδια η Παρτιζάν. Όλοι εμείς είμαστε περαστικοί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να ειπωθεί. Ο σύλλογος έχει προσφέρει πολλά σε προπονητές, παίκτες και διοικητικά στελέχη και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει και στο μέλλον».

Για το πώς βίωσε την επιστροφή του στο Βελιγράδι: «Δεν είναι εύκολη αυτή η κατάσταση, αλλά προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς. Όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο και η υποδοχή που μου επιφύλαξαν οι οπαδοί δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Με άγγιξαν βαθιά και με συγκλόνισαν. Ωστόσο, όταν παίρνω αποφάσεις, τις σκέφτομαι πολύ καλά πριν καταλήξω σε αυτές. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό».

Για όσα συζήτησε με τον Κάρλικ Τζόουνς: «Τον ευχαρίστησα για όσα είπε και του ξεκαθάρισα ότι αισθάνομαι ακριβώς το ίδιο για εκείνον. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, αλλά πάνω απ' όλα ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι ο ηγέτης αυτής της ομάδας και θα συνεχίσει να είναι. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είχα την ευκαιρία να προπονήσω έναν τέτοιο άνθρωπο και αθλητή».

Για την παρουσία των Μάικ Μπατίστ και Δημήτρη Διαμαντίδη στο τεχνικό επιτελείο: «Είναι άνθρωποι που αγαπώ, σέβομαι και με τους οποίους έχω συνεργαστεί για πολλά χρόνια.

Ο Μάικ έχει ήδη εξελιχθεί σε έναν πολύ σοβαρό προπονητή. Η βοήθειά του είναι εμφανής σε κάθε στιγμή, καθώς δουλεύει με τους ψηλούς παίκτες.

Από τους προπονητές μέχρι τους γυμναστές και τους φυσιοθεραπευτές, όλοι κάνουν τη δουλειά τους. Αυτή ήταν η δική μου ιδέα και ο Παναθηναϊκός την αποδέχθηκε: να γίνουμε ξανά μία οικογένεια.

Υπάρχει κάτι που πραγματικά με κάνει πολύ περήφανο. Το Σάββατο αγωνιστήκαμε απέναντι στον Προμηθέα στην Πάτρα και η Κυριακή ήταν ημέρα ξεκούρασης. Κι όμως, όλοι οι άνθρωποι του επιτελείου βρίσκονταν στο ΟΑΚΑ.

Για εμάς δεν υπάρχει ρεπό. Κάποιοι παίκτες ήρθαν για να δουλέψουν, άλλοι όχι, αλλά αυτή ακριβώς είναι η νοοτροπία που ήθελα να δημιουργήσω. Και κατάφερα να την περάσω στην ομάδα χάρη στον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος ανταποκρίθηκε σε όσα του ζήτησα. Οι οπαδοί είναι οι πιο σημαντικοί και έχουν αναγνωρίσει αυτή την προσπάθεια».

Για την εικόνα της φετινής Παρτιζάν: «Η Παρτιζάν παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα. Διαθέτει πολύ καλή άμυνα, αγωνίζεται με μεγάλο ενθουσιασμό και μπορεί κανείς να διακρίνει ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μας για το παιχνίδι, παρακολούθησα όλους τους αγώνες της, ακόμη και το τουρνουά στην Αθήνα. Είπα στον Πεναρόγια ότι του εύχομαι ό,τι καλύτερο. Η ομάδα βρίσκεται στον σωστό δρόμο. Έχουν ορισμένους τραυματίες και χρειάζονται έναν ακόμη παίκτη, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Τους εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα».