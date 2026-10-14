Ομπράντοβιτς: «Το χειρότερό μας παιχνίδι, αλλά παίξαμε καλή άμυνα»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να έχει παράπονα από την εικόνα των παικτών του, αλλά σίγουρα δεν έχει παράπονα από την προσπάθειά τους στην άμυνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην Euroleague TV:

«Παίξαμε εξαιρετική άμυνα για 40 λεπτά, αλλά επιθετικά ήταν το χειρότερό μας παιχνίδι. Παίξαμε καλή άμυνα αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε στην επίθεση. Είναι πάντως σημαντική νίκη και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Πάλεψαν στην άμυνα οι παίκτες μου. Αυτό το μέρος είναι μοναδικό στον κόσμο με την ατμόσφαιρα που δημιουργεί. Η Παρτιζάν είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στον κόσμο λόγω των οπαδών της».