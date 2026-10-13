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Πεναρόγια: «Ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει»

Ο τεχνικός των Σέρβων δε στάθηκε σε δικαιολογίες και παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού. 

Πεναρόγια: «Ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει»
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Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στην Παρτιζάν, ο Χουάν Πεναρόγια τόνισε πως το «τριφύλλι» άξιζε τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός άξιζε να κερδίσει το ματς. Είμαι περήφανος γιατί παλέψαμε για 40 λεπτά.

Είμαστε απογοητευμένοι, γιατί επιθετικά χάσαμε πολλά σουτ, είχαμε άσχημα ποσοστά. Όταν έχεις τέτοια ποσοστά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς.

Στο τέλος η ομάδα συνέχισε να παλεύει».

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