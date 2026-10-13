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Λεσόρ: «Ομάδα που δεν τα παρατάει η Παρτιζάν»

Ο Ματίας Λεσόρ στάθηκε στην νίκη της ομάδας του αλλά και στους οπαδούς της ομάδας του Βελιγραδίου.

Λεσόρ: «Ομάδα που δεν τα παρατάει η Παρτιζάν»
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Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού αμέσως μετά την νίκη της ομάδας του μέσα στο Βελιγράδι, σχολίασε την παρουσία των Σέρβων στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η ατμόσφαιρα ήταν σκληρή όπως πάντα. Μείναμε θετικοί και ελέγξαμε από την αρχή μέχρι το τέλος τον ρυθμό. Κάναμε καλή δουλειά αμυντικά, ήμασταν συμπαγείς. Αυτό θέλουμε να κάνουμε.

Δεν ήταν το πιο διασκεδαστικό ματς αλλά είναι σημαντικό να κερδίσεις εκτός έδρας σε μία ατμόσφαιρα σαν αυτή. Ήμασταν σκληροί στην άμυνα.

Αυτό είναι το DNA της Παρτιζάν. Είναι DNA ομάδας που δεν τα παρατάει, ειδικά με τους οπαδούς που την σπρώχνουν συνεχώ. Ήμασταν συμπαγείς για 40 λεπτά και είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου».

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