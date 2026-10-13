Αρνήθηκε το δώρος της διοίκησης της Παρτιζάν ο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το κεντρικό πρόσωπο της αποψινής αναμέτρησης και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, μιας και για την ομάδα των Σέρβων αυτή η αναμέτρηση είναι... ιστορική λόγω της επιστροφής του "Ζοτς" στο Βελιγράδι.

Οι φίλοι της Παρτιζάν αποθέωσαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του, δημιουργώντας ένα άκρως συγκινησιακό περιβάλλον, αλλά υπήρχε και ένα απρόοπτο.

Η διοίκηση του συλλόγου είχε επίσης ετοιμάσει ένα ξεχωριστό δώρο για τον Σέρβο τεχνικό, έναν πίνακα με τη λέξη «Zauvek», που σημαίνει «Για πάντα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε να παραλάβει το δώρο που του προσέφερε η διοίκηση της Παρτίζαν.