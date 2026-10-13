Αρνήθηκε το δώρος της διοίκησης της Παρτιζάν ο Ομπράντοβιτς

Ο Σέρβος τεχνικός αρνήθηκε να πάρει το δώρο που του είχε ετοιμάσει η διοίκηση της ομάδας του Βελιγραδίου για την επιστροφή του. 

Αρνήθηκε το δώρος της διοίκησης της Παρτιζάν ο Ομπράντοβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι το κεντρικό πρόσωπο της αποψινής αναμέτρησης και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, μιας και για την ομάδα των Σέρβων αυτή η αναμέτρηση είναι... ιστορική λόγω της επιστροφής του "Ζοτς" στο Βελιγράδι.

Οι φίλοι της Παρτιζάν αποθέωσαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην επιστροφή του, δημιουργώντας ένα άκρως συγκινησιακό περιβάλλον, αλλά υπήρχε και ένα απρόοπτο.

Η διοίκηση του συλλόγου είχε επίσης ετοιμάσει ένα ξεχωριστό δώρο για τον Σέρβο τεχνικό, έναν πίνακα με τη λέξη «Zauvek», που σημαίνει «Για πάντα».

Ωστόσο, σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε να παραλάβει το δώρο που του προσέφερε η διοίκηση της Παρτίζαν.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:39 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Συνεχίζει στην κορυφή και περιμένει την Χάποελ

23:37 EUROPA LEAGUE

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Οριστικό! Χωρίς οπαδούς οι «ερυθρόλευκοι» στη Γαλλία

23:24 EUROLEAGUE

Παρτίζαν - Παναθηναϊκός AKTOR 55-72: Πράσινος «σίφουνας» σάρωσε και το Βελιγράδι!

23:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Τρελό» διπλό του Περιστερίου στην Ιταλία – Η Βαθμολογία

23:10 ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαρέζε – Περιστέρι 82-85: Μεγάλη ανατροπή στην Ιταλία – Επέστρεψε από το -15 η ομάδα του Ξανθόπουλου

23:06 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Ερυθρός Αστέρας 82-84: «Απόδραση» από τη Λυών με σούπερ Μονέκε

23:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περίπατος της Μυκόνου στην Ελβετία

22:51 EUROLEAGUE

Το βίντεο που... λύγισε όλο το Βελιγράδι (vid)

22:47 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις 99-80: Ξέσπασε με Σιλντς η ομάδα του Γιασικεβίτσιους

22:46 EUROLEAGUE

Αρνήθηκε το δώρος της διοίκησης της Παρτιζάν ο Ομπράντοβιτς

22:20 ΜΠΑΣΚΕΤ

Γκέντσε - Κολοσσός Ρόδου: Τα highlights από την άνετη νίκη των «Νησιωτών» στο Αζερμπαϊτζάν (vid)

21:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φιορέτι ενόψει Άρη: «Παίζουμε σε ένα από τα πιο καυτά γήπεδα της Ευρώπης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας