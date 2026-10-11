Παναθηναϊκός AKTOR: Μπάντιο και Γιαμπουσέλε δοκίμασαν Ελληνικά φαγητά - Τι είπαν για γύρο, παστίτσιο

Η Euroleague θέλησε να καλωσορίσει τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού AKTOR δίνοντας τους να δοκιμάσουν ορισμένα χαρακτηριστικά ελληνικά φαγητά και στη συνέχεια να τα βαθμολογήσουν.

Στη δοκιμασία υποβλήθηκαν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε και ο Μπράνκου Μπάντιο οι οποίοι δοκίμασαν γύρο, παστίτσιο και γεμιστά.

Ο ψηλός του Παναθηναϊκού ξετρελάθηκε από τον γύρο αφού τον βαθμολόγησε με 10/10 και όπως αποδείχθηκε είναι λάτρης της ελληνικής κουζίνας, αφού έβαλε 8 στα γεμιστά.

Ο Μπάντιο έχει ήδη δοκιμάσει γύρο αφού μόλις πήρε μια μπουκιά είπε ότι «ποτέ δεν απογοητεύει», ενώ έβαλε 7/10 στο παστίτσιο.

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