Mε την γνωστή 12άδα ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια

Με την γνωστή 12άδα θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια. Εκτός για τους Ισπανούς οι Αροστέγκι και Ντε Λαρέα.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει στη διάθεσή του τους ίδιους παίκτες όπως και στο ματς με την Μπαρτσελόνα, με τον Τζέριαν Γκραντ να είναι κανονικά στην 12άδα του «τριφυλλιού».

Εκτός είναι και πάλι οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που είναι τραυματίες κι έχουν μείνει στην Αθήνα.

Από την πλευρά της Βαλένθια, στην αποστολή δεν είναι οι Λόπεθ Αροστέγκι και Σέρχιο Ντε Λαρέα, που έχουν προβλήματα τραυματισμού.

Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Μήτογλου