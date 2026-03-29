Euroleague: Εξετάζει την αλλαγή του format – Όσα δήλωσε ο Μπουένο

Onsports Team

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην «Gazzetta dello Sport»:

-Ποια ήταν η άποψή σας για το λόγο που οι σύλλογοι σας επέλεξαν;

«Θα πρέπει να ρωτήσετε αυτούς, φυσικά. Η εντύπωσή μου είναι ότι πίστευαν ότι κάτι έπρεπε να αλλάξει. Ήθελαν να εξερευνήσουν στην αγορά μια νέα οπτική για τις επιχειρήσεις και την πολιτική κατάσταση, και να έχουν μια δεύτερη επιλογή, μια διαφορετική άποψη για θέματα που δεν τους ικανοποιούσαν. Όταν ψάχνεις για CEO, πάντα θέλεις μια νέα στρατηγική οπτική. Προσέλαβαν μια εταιρεία προσλήψεων που επικοινώνησε μαζί μου, τους γνώριζα ήδη από την εμπειρία μου στο ΝΒΑ και στο μπάσκετ. Μιλήσαμε μεταξύ μας και το πιο σημαντικό είναι να είμαστε συντονισμένοι ως προς το όραμα, αλλιώς δεν θα είχα αναλάβει τη θέση. Έτσι, πέρασα από συνέντευξη, τους πήρα και εγώ συνέντευξη και στο τέλος είπα “ας το κάνουμε”, είμαστε στην ίδια γραμμή: υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν».

-Ας ξεκινήσουμε με την μεγαλύτερη, κατά γενική ομολογία, αδυναμία της Ευρωλίγκας: δεν αποφέρει αρκετά έσοδα, όχι αρκετά για να αυτοσυντηρηθεί.

«Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω. Όλοι θέλουν να βγάλουν περισσότερα χρήματα. Η Ευρωλίγκα έχει ήδη καλά έσοδα στην Ευρώπη: εκτός του NBA, είναι η νούμερο ένα. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι μόνο η Ευρωλίγκα, δεν αποφέρει τα έσοδα που θα έπρεπε, για να είναι το δεύτερο άθλημα στην Ευρώπη με 60-70 εκατομμύρια οπαδούς. Αυτό σε επίπεδο B2B: τηλεοράσεις, πλατφόρμες... Με τα Μέσα ενημέρωσης η τάση είναι σταθερή, αλλά για να ζητήσεις περισσότερα χρήματα πρέπει να διεισδύσεις περισσότερο στην αγορά και να έχεις μεγαλύτερο κοινό, με τους συλλόγους μπορείς να κάνεις πολύ καλύτερη δουλειά: αυτό είναι το σχέδιο. Και πρέπει να το κάνεις αυτό σε βασικές αγορές όπου εντοπίζουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα έσοδα από την τηλεόραση. Και μετά σκέφτομαι επίσης την άμεση σχέση με τον τελικό χρήστη: δεν έχουμε στρατηγική για να την αξιοποιήσουμε οικονομικά όσο καλύτερα μπορούμε».

-Πόσο μπορεί να επηρεάσει μια νέα στρατηγική την άμεση σχέση με τον οπαδό;

«Πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ισχυρή ψηφιακή πλατφόρμα για τον τελικό χρήστη. Όλα ξεκινούν από τη διανομή περιεχομένου, αλλά όχι μόνο από τους αγώνες: υπάρχουν τα στοιχήματα, τα εμπορικά προϊόντα, οι άδειες χρήσης, τα εισιτήρια, τα συλλεκτικά αντικείμενα, οι fantasy leagues... Αν βελτιστοποιήσουμε όλα αυτά σε μια ενιαία ανταγωνιστική πλατφόρμα, μπορώ να μάθω ποια είναι η συμπεριφορά σου, τι σου αρέσει, πότε θέλεις να αγοράσεις, δημιουργώντας εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση το προφίλ και τις συμπεριφορές σου, και έτσι αρχίζουμε να κερδίζουμε χρήματα. Αν από 60 εκατομμύρια οπαδούς, 10-12 είναι πολύ παθιασμένοι, και αν δημιουργήσετε προϊόντα και υπηρεσίες από τα οποία μπορείτε να αποκομίσετε – ας πούμε – 9,99 ευρώ το μήνα από τον καθένα, δηλαδή 100 ευρώ το χρόνο, αυτό σημαίνει ένα δισεκατομμύριο. Αυτό είναι το χάσμα που έχει εντοπιστεί μεταξύ του πού βρισκόμαστε και του πού θέλουμε να φτάσουμε. Η Ευρωλίγκα το βλέπει και άλλοι παίκτες όπως το ΝΒΑ το βλέπουν. Ειδικά δεδομένου ότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη, εξελιγμένη αγορά, με χρήματα να ξοδέψει για ψυχαγωγία, και αυτό αποτελεί μια ευκαιρία. Θα δημιουργήσουμε μια ισχυρή πλατφόρμα με την ονομασία Euroleague+ με όλα αυτά τα προϊόντα για τους Ευρωπαίους οπαδούς. Πότε θα είναι έτοιμη; Έχουμε ξεκινήσει. Η ανάπτυξη του backend απαιτεί χρόνο για να συνενωθούν όλες οι διάφορες διαδικασίες, αλλά πιστεύω ότι εντός 12 μηνών θα μπορούμε να αποκομίσουμε περισσότερα έσοδα: ελπίζω ότι στους επόμενους 6-12 μήνες θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε προσθέτοντας στοιχεία σταδιακά».

-Μέρος του σχεδίου είναι η μετατροπή των μετόχων-συλλόγων σε franchises: πώς λειτουργεί αυτό και ποια θα είναι τα οφέλη;

«Υπάρχουν τρεις πυλώνες στους οποίους επικεντρώνομαι και για τους οποίους συζητώ με τους ιδιοκτήτες: η αύξηση της αξίας των ομάδων και του πρωταθλήματος, η βελτίωση της σχέσης με τον τελικό χρήστη, όπως αναφέρθηκε, και η χάραξη μιας στρατηγικής για την καλύτερη διαχείριση του οικοσυστήματος, που είναι το πολιτικό κομμάτι. Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, πώς μπορώ να αυξήσω την αξία του συλλόγου ως περιουσιακού στοιχείου; Ένα από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι να γίνει franchise. Γιατί; Επειδή σου δίνει μια αέναη, μόνιμη άδεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις επενδύσεις σε βάθος 20-30 ετών, να μπορείς να αποσβέσεις μια επένδυση σε 30 χρόνια αντί για 10, αν πρέπει να αναζητήσεις πόρους για υποδομές, γήπεδα, τον σύλλογο. Σύμφωνα με έκθεση επενδυτικής τράπεζας, μεταξύ μιας ομάδας με άδεια Α και της ίδιας ως μόνιμου franchise, η αξία του συλλόγου αυξάνεται κατά 30%. Έτσι αυξάνω την αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά 30%. Και έτσι η αξία του πρωταθλήματος είναι πολύ μεγαλύτερη, επειδή η αξία όλων των ομάδων είναι πολύ μεγαλύτερη. Η αποτίμηση του πρωταθλήματος που έκανε αυτή η επενδυτική τράπεζα είναι 1,3 δισεκατομμύρια. Η μετατροπή σε franchises, η επέκταση και το επιχειρηματικό σχέδιο που αυξάνει επίσης την οικονομική αξία θα φέρουν την αξία του πρωταθλήματος στα 2,5 δισεκατομμύρια σε τρία χρόνια. Θα διπλασιαστεί. Έτσι, η αξία του πρωταθλήματος και των ομάδων θα είναι πολύ πολύ υψηλότερη σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

-Επέκταση σε 22 ομάδες και αλλαγή του format σε περιφέρειες: θα γίνει τελικά;

«Συζητάμε εσωτερικά για το αν έχει νόημα να αλλάξουμε το format του πρωταθλήματος. Είδαμε τις επιπτώσεις ενός συστήματος round-robin με 20 ομάδες όσον αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες, αλλιώς ο αριθμός των αγώνων μειώνεται κατά 25-30%, κάτι που θα σήμαινε τον κίνδυνο χαμηλότερων εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, και με 5-6 λιγότερους εντός έδρας αγώνες οι σύλλογοι θα διακινδύνευαν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στα εισιτήρια και τις χορηγίες. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και τις δύο επιλογές: να συνεχίσουμε έτσι για ένα ακόμη έτος ή να προχωρήσουμε σε δύο περιφέρειες. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις του πολέμου και τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων ομάδων, καθώς και την εκτίμηση ότι δεν πρέπει να επεκταθούμε σε 22 ομάδες για να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος: αν διακινδυνεύσουμε να επιδεινωθεί το προϊόν και η γεωπολιτική κατάσταση δεν το συνιστά, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θα έχουμε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 14 Απριλίου και πιστεύω ότι τότε θα έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε».

-Ο πόλεμος: Ρωσικές ομάδες, ισραηλινές ομάδες... Τι θα κάνετε την επόμενη σεζόν;

«Πρώτα απ’ όλα, ο πόλεμος είναι πόλεμος και είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να προστατεύσεις τη ζωή των παικτών, των φιλάθλων και όλων όσων εμπλέκονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παρακολουθούμε την κατάσταση των ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματά μας, αλλά και των ομάδων που έχουν τεθεί σε αναστολή επειδή δεν μπορούν να αγωνιστούν στα πρωταθλήματά μας. Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Πρέπει επίσης να είμαστε σε στενή επαφή με τις κυβερνήσεις μας εδώ στην Ευρώπη και να ακολουθούμε τις οδηγίες τους, να σεβόμαστε τις διπλωματικές κυρώσεις. Προς το παρόν, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στη Ρωσία... Και προς το παρόν δεν αλλάζουμε τη στάση μας απέναντι στο Ισραήλ ή το Ντουμπάι. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει: παρακολουθούμε την κατάσταση καθημερινά. Προς το παρόν, οι Ισραηλινοί και το Ντουμπάι παίζουν εκτός έδρας: θα είναι έτσι μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου, μετά για τα πλέι-οφ και του χρόνου θα δούμε. Βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα – ποτέ δεν ξέρεις πώς και πότε θα τελειώσουν τα πράγματα».

-Μιλώντας για επέκταση, βλέπετε περιθώρια για μια τρίτη ιταλική ομάδα;

«Είμαι ήδη σε επαφή με το Τρέντο, τη Βενέτσια και τη Νάπολι· ο κόσμος επικοινωνεί μαζί μου επειδή θέλει να καταλάβει ποιο είναι το μέλλον αυτού του πρωταθλήματος. Είμαι ευτυχής να μοιραστώ μαζί τους το τριετές μας σχέδιο. Η απάντηση είναι πολύ απλή: γιατί όχι; Αν έχει νόημα, γιατί όχι; Η Ιταλία είναι μια υπέροχη χώρα, με μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ και καλούς συνεργάτες: αν έχει νόημα, γιατί όχι;».

-Όσον αφορά το Μιλάνο, έχει γίνει πολύς λόγος για το ενδιαφέρον άλλων ομάδων εκτός της Αρμάνι, όπως η Μίλαν και η Ίντερ, για το NBA Europe. Μπορεί κανείς να φανταστεί ένα μέλλον χωρίς την Αρμάνι στην Ευρωλίγκα;

«Η απλή απάντηση είναι όχι. Δεν βλέπω την Αρμάνι εκτός Ευρωλίγκας. Είναι μια σπουδαία ομάδα, με τεράστια παράδοση, ένας από τους συλλόγους που βρίσκονται εκεί από την αρχή. Ήρθα στο Μιλάνο για τον εορτασμό των 90 χρόνων ιστορίας. Οπότε όχι, δεν είναι ένα σενάριο που βλέπω. Αλλά επίσης δεν βλέπω την πιθανότητα κάποια άλλη ομάδα μπάσκετ με έδρα το Μιλάνο εκτός από την Αρμάνι. Αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να επενδύσει στο Μιλάνο, δεν βλέπω κανένα σενάριο στο οποίο να μην το κάνει σε αυτή την ομάδα, γύρω από την οποία περιστρέφονται όλοι οι οπαδοί και ολόκληρη η πόλη του μπάσκετ. Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ ότι υπάρχει εδώ μια νέα ομάδα που ασχολείται με το μπάσκετ και δεν είναι η Αρμάνι».

-Και μετά υπάρχει η Βίρτους Μπολόνια με την τριετή άδεια που υπογράφηκε πέρυσι.

«Δεν είμαι μεγάλος οπαδός του συστήματος με τις άδειες Α, Β, Γ, τριετείς, πενταετείς... Πιστεύω ότι δημιουργεί σύγχυση και ότι το καλύτερο είναι να γίνει μια μετάβαση που θα οδηγήσει στην αύξηση της αξίας του πρωταθλήματος και θα προσφέρει στους συλλόγους μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο του τριετούς μας σχεδίου, κατά τη διάρκεια της ερχόμενης σεζόν θέλουμε να μετατρέψουμε τις 13 ομάδες με προσωρινές άδειες σε μόνιμα franchises. Και παράλληλα, θα αρχίσουμε να διερευνούμε μια επέκταση, συζητώντας με τις άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται να γίνουν και αυτές franchises. Θα μπορούν να το κάνουν αυτό μέσω ενός τέλους επέκτασης, πληρώνοντας κάτι, αλλά ετοιμάζουμε επίσης ένα επιχειρηματικό σχέδιο για αυτούς τους συλλόγους ώστε να συγκεντρώσουν πόρους και να ανακτήσουν τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης το συντομότερο δυνατό. Έχουμε ήδη ομάδες που ενδιαφέρονται να γίνουν franchises και να συμμετάσχουν σε αυτή την επέκταση. Ξέρω ότι έγινε λόγος για ένα ποσό 50-80 εκατομμυρίων... θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο: δεν γνωρίζω ακόμα το ακριβές ποσό, αλλά θα εγγυηθεί τη δυνατότητα να γίνουν franchises από κάθε άποψη, με τα ίδια δικαιώματα με τους ιδρυτές».

-Η NBA Europe δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά της Ρώμης. Το ίδιο ισχύει και για την Ευρωλίγκα;

«Εξακολουθώ να λέω: γιατί όχι; Η Ρώμη είναι μια μεγάλη πόλη. Είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης. Αν το δει κανείς από επιχειρηματική άποψη, αυτό που θέλεις είναι μεγάλες αγορές, μεγάλες περιοχές κάλυψης και μεγάλα γήπεδα. Εγώ όμως το βλέπω με βάση την πιθανότητα: πρέπει να έχει νόημα. Πρέπει να δεις αν η ιδιοκτησία είναι σταθερή και πρόθυμη να επενδύσει, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, αν το έργο είναι στέρεο. Οι νέες πόλεις μπορεί να μην έχουν ιστορία στο μπάσκετ, αν και αυτό δεν ισχύει για τη Ρώμη. Πρέπει να κατανοήσεις το σχέδιο και να αποφασίσεις με βάση αυτό και τις εγγυήσεις, τις επενδύσεις στο ρόστερ και τις εγκαταστάσεις: Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να χτίσεις στη Ρώμη, είχα φίλους που το προσπάθησαν στο παρελθόν και δεν τα κατάφεραν. Γι' αυτό πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Αλλά αν προκύψει κάποιο σχέδιο, θα το εξετάσουμε».

-Είπε: «Ο κατακερματισμός είναι σπατάλη χρημάτων. Καλύτερα να διερευνήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί». Τι συγκεκριμένα έχει στο μυαλό του;

«Είναι κάτι που σκέφτομαι από τότε που δούλευα στο ΝΒΑ. Ο κατακερματισμός μειώνει την αξία και δεν αναφέρομαι μόνο στη σχέση μεταξύ της FIBΑ και της Ευρωλίγκας: σκέφτομαι τον κατακερματισμό στις σχέσεις, στα προγράμματα, με τους χορηγούς, τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος του μπάσκετ συνολικά σχετίζεται με τα ΜΜΕ, με τους οπαδούς... Πρέπει λοιπόν να είμαστε ανοιχτόμυαλοι: αν το NBA έρθει με καλές ιδέες και καταφέρει να συγκεντρώσει το τεράστιο ποσό που ανέφερε, συνεχίζω να λέω ότι είναι καλά νέα για το μπάσκετ, καθώς ποτέ δεν υπήρξαν 5 δισεκατομμύρια για επένδυση στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Πρέπει να το δούμε με νέα ματιά: έρχονται πολλά χρήματα; Ακόμα και αν οι ιδιοκτήτες του NBA πάρουν ένα μερίδιο από αυτά, εξακολουθούν να είναι πολλά χρήματα. Και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία; Πώς μπορούμε εμείς, ως Euroleague, να τοποθετηθούμε καλύτερα ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία; Διότι τελικά είναι δική μας ευθύνη να δημιουργήσουμε το καλύτερο οικοσύστημα για να πετύχει το μπάσκετ, και δουλειά και καθήκον μας είναι να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες για να το κάνουμε πραγματικότητα. Γνωρίζουμε ότι η NBA ολοκληρώνει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων, στο τέλος του μήνα θα έχουν τα συμπεράσματα από το data room και θα τα παρουσιάσουν στους ιδιοκτήτες. Τότε θα μάθουμε τι σκέφτονται, τι τους είπε η αγορά. Και ας δούμε πόσα χρήματα συγκέντρωσαν, πόσους συνεργάτες. Αυτό που συμφωνήσαμε είναι ότι μόλις συμβεί αυτό, θα καθίσουμε και θα διερευνήσουμε την ευκαιρία να το κάνουμε μαζί. Νομίζω ότι ο περαιτέρω κατακερματισμός της αγοράς δεν θα ήταν καλό για κανέναν».

-Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα επιχειρήματα της Ευρωλίγκας για να πείσει το ΝΒΑ να συνεργαστούν αντί να προχωρήσει μόνο του;

«Λοιπόν, νομίζω ότι γνωρίζουν ότι η Ευρωλίγκα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν μπάσκετ. Οι αγώνες είναι εξαιρετικά συναρπαστικοί, εξαιρετικά ισορροπημένοι. Είναι ένα υπέροχο πρωτάθλημα. Γνωρίζουν ότι διαθέτουμε τις καλύτερες ομάδες με τη μεγαλύτερη παράδοση και κουλτούρα, η οποία αποτελεί επίσης μέρος της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ίσως να μην υπάρχουν οι μεγαλύτερες πόλεις, αλλά υπάρχουν οι καλύτερες πόλεις για το μπάσκετ. Όταν απευθύνεσαι σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και επενδυτικά ταμεία, θέλουν να ξέρουν από πού ξεκινούν και μετά να αναπτυχθούν από εκεί: η Ευρωλίγκα ξέρει ήδη ότι μπορεί να ξεκινήσει από αυτό. Πιστεύω ότι το να ξεκινήσεις κάτι από το μηδέν κοστίζει πολύ περισσότερο. Μαζί μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την ευκαιρία και για τις δύο πλευρές: δεν θα χάνατε τόσα πολλά χρήματα αν κάνατε τα πράγματα μαζί. Στο μοντέλο τους φαίνεται ότι θέλουν να προσθέσουν νέες πόλεις: εντάξει, ας τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, αλλά είναι καλύτερο να ξεκινήσουμε από το προϊόν μας που ήδη λειτουργεί καλά, πιστεύω ότι η Ευρωλίγκα είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Έτσι, η ιδέα μου είναι ότι μόλις περάσει αυτή η περίοδος πρόσβασης στο data room και με μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των πόρων που υπάρχουν, θα πρέπει να διερευνήσουμε πώς να αναπτυχθούμε από αυτό το σημείο και μετά. Αυτή είναι η προσδοκία μου, αλλά όλα μπορούν να τεθούν επί τάπητος και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για διαφορετικές οπτικές».

-Με ποια κριτήρια μπορούμε να φανταστούμε μια συμφωνία, μια ένωση δυνάμεων με το NBA; Ποιος κάνει τι; Ποιος προσφέρει τι;

«Εμείς προσφέρουμε τα assets. Έχουμε τις ομάδες, τις πόλεις και την διοργάνωση. Και αυτοί μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους στη διαχείριση πρωταθλημάτων. Προσφέρουν κεφάλαια. Και διαθέτουν ένα πολύ αναγνωρίσιμο λογότυπο, το οποίο είναι σημαντικό για την προσέλκυση συνεργατών όπως τηλεοπτικά δίκτυα και χορηγοί. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε ή να αισθανόμαστε απειλούμενοι, το ερώτημα είναι απλώς πώς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία. Η Ευρωλίγκα διαθέτει επίσης πολλά assets: επαναλαμβάνω, έχει τις καλύτερες ομάδες, τις καλύτερες πόλεις και ένα υπάρχον πρωτάθλημα. Επομένως, και οι δύο έχουμε πόρους να προσφέρουμε, πρέπει να δούμε πώς να τους αξιοποιήσουμε στο έπακρο».

-Από ό,τι φαίνεται, μεταξύ των μη δεσμευτικών προσφορών των ενδιαφερόμενων για το NBA Europe δεν θα περιλαμβάνονται προσφορές από υπάρχουσες ομάδες. Πώς αξιολογείτε αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους τους για το έργο;

«Δεν ξέρω... Προφανώς ο καθένας σκέφτεται τις πόλεις του, τους οπαδούς του και τους συλλόγους του· για κάποιους δεν είναι και τόσο συναρπαστικό και έχουν διαφορετικές αντιδράσεις. Για μένα είναι πολύ απλό: μαζεύουν τα χρήματά σας ή τα επενδύουν; Και το αθλητικό κομμάτι; Δεν θέλω να φοβάμαι ή να ενθουσιάζομαι υπερβολικά για μια ευκαιρία μέχρι να δω τι είναι: όταν μάθουμε τι είναι, θα δούμε αν είναι καλή ευκαιρία ή όχι. Νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο να νιώθουμε απειλούμενοι, όπως νιώθουν ορισμένες ομάδες, μέχρι να μάθουμε περισσότερα».

-Πότε θα υπογραφούν οι συμβάσεις της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φενερμπαχτσέ με την Ευρωλίγκα;

«Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Η Φενερμπαχτσέ ζητά εδώ και πολλά χρόνια μια νέα κατανομή των εσόδων: αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση για να είμαστε πιο δίκαιοι απέναντι σε όλους. Και ξέρω ότι είχαν συνομιλίες με το NBA. Και η Ρεάλ Μαδρίτης διερευνά το θέμα του NBA από την αρχή. Θα θέλαμε να πείσουμε και τις δύο ότι πρέπει να μείνουμε στην Ευρωλίγκα και να βελτιώσουμε τα πράγματα μέσω της Ευρωλίγκας, μένοντας ενωμένοι αντί να χωρίσουμε τους δρόμους μας. Αλλά είμαι αισιόδοξος: πιστεύω ότι και οι δύο θα υπογράψουν, ελπίζω σχετικά σύντομα. Πότε; Δεν μου αρέσουν οι προθεσμίες, αλλά γνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε μια απάντηση πολύ σύντομα, διότι στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στα μέσα Απριλίου θα πρέπει να αποφασίσουμε για τη μορφή της επόμενης σεζόν: πρέπει να γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα συμμετέχουν για να δούμε αν θα αυξηθούμε σε 22 με δύο περιφέρειες, αν θα παραμείνουμε στις 20 ή αν θα γίνουμε 18, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αλλάξουν τα πράγματα. Ελπίζω να έχουμε μια θετική απάντηση μέσα στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες».

-Υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά των παικτών: από τη μία πλευρά υπάρχει το NCAA NIL, το οποίο αποσπά παίκτες και μπορεί να τους προσφέρει υψηλές αμοιβές, ενώ από την άλλη οι μισθοί των κορυφαίων παικτών αυξάνονται συνεχώς. Πώς μπορεί το ανώτατο όριο μισθών να βοηθήσει στην εξισορρόπηση της κατάστασης;

«Έχουμε το σύστημα Financial Fair Play, το οποίο, όπως είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες, οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων σε τέσσερις συλλόγους, τα έσοδα από τις οποίες θα αναδιανεμηθούν στις ομάδες που τήρησαν το ανώτατο όριο μισθών.Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να γίνονται συζητήσεις για το πόσο ευέλικτο ή αυστηρό πρέπει να είναι αυτό το ανώτατο όριο μισθών, αλλά θεωρώ ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί αποδίδουν. Μου αρέσει το σύστημα, αλλά θα αξιολογήσουμε αν μπορεί να βελτιωθεί. Ανησυχώ περισσότερο για το πρόγραμμα NIL, επειδή φέρνει ταλέντα πολύ νωρίς στους συλλόγους που εργάζονται σκληρά για να τα αναδείξουν, καθώς οι προσφορές που μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια είναι πολύ υψηλές. Ανησυχώ επειδή η δημιουργία νέων ταλέντων και η παρακίνηση των ομάδων να αναδείξουν νέα ταλέντα είναι σημαντική: αν δουν ότι δεν έχουν δικαιώματα στους παίκτες ή ότι δεν μπορούν να τους φέρουν στην πρώτη ομάδα, αυτό μπορεί να τους αποθαρρύνει να επενδύσουν σε νέους. Προσπαθούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, και το έχουμε ήδη κάνει, με τη FIBΑ: είναι δύσκολο, επειδή, όπως γνωρίζουμε, το NCAA δεν υπάγεται στη FIBA. Πιστεύω όμως ότι όλοι, από το NBA έως τη FIBA και εμείς επίσης, εξετάζουμε πώς να δημιουργήσουμε κάποια μορφή τάξης, ώστε οι σύλλογοι να αισθάνονται άνετα να συνεχίσουν να επενδύουν, διότι η ανάπτυξη των νέων είναι ζωτικής σημασίας, τόσο για τη δημιουργία παικτών όσο και για τη σχέση με τους οπαδούς: η πλειοψηφία των πιο παθιασμένων οπαδών, το 55%, έχει παίξει και κατανοεί το παιχνίδι, πόσο δύσκολο είναι να κάνεις το ένα ή το άλλο. Και η ανάπτυξη των νέων παικτών δημιουργεί οπαδούς, καθώς και ταλέντα, γι' αυτό είναι σημαντικό η δομή να συνεχίσει να είναι σε θέση να τους παράγει».