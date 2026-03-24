Παναθηναϊκός AKTOR: Η δωδεκάδα των «πράσινων» στη Βοσνία

Οι παίκτες που θα δώσουν τη «μάχη» για τη νίκη στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ως έδρας η Ντουμπάι BC.

Αποστολή στο Σεράγεβο: Γιάννης Κουβόπουλος

Κρίσιμο ματς για την 33η αγωνιστική της Euroleague δίνει ο Παναθηναϊκός AKTOR, φιλοξενούμενος από την Ντουμπάι BC στο Σεράγεβο. Ο Εργκίν Αταμάν όπως ήταν γνωστό, έχει στη δωδεκάδα τον Μάριους Γκριγκόνις, ενώ εκτός είναι οι Καλαϊτζάκης, Τολιόπουλος, Σαμοντούροβ, όπως φυσικά και ο Χολμς.

Αναλυτικά η 12άδα του «τριφυλλιού»:

Σορτς, Όσμαν, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.