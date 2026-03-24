Παναθηναϊκός AKTOR: Λατρεία και στο Σεράγεβο – 300 φίλαθλοι στο πλευρό του

Onsports Team

Πουθενά μόνοι τους οι «πράσινοι», με τον κόσμο τους να δίνει το παρών και στην πρωτεύουσα της Βοσνίας – Γέμισε το γήπεδο για τα αστέρια του «τριφυλλιού».

Σεράγεβο αποστολή: Γιάννης Κουβόπουλος

Η παρουσία του Παναθηναϊκού AKTOR στο Σεράγεβο, δεν ήταν… μοναχική. Οι φίλοι του «τριφυλλιού» ακολούθησαν την ομάδα τους και στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, για την αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC για τη Euroleague.

Περισσότεροι από 300 φίλαθλοι των «πράσινων» ήταν στις εξέδρες, κάτι που φάνηκε με την είσοδο της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Όταν και γνώρισε την αποθέωση πριν το τζάμπολ του αγώνα.

Αξιοσημείωτο και το γεγονός πως γέμισε το γήπεδο. Καθώς τα αστέρια του «τριφυλλιού» κυρίως, αλλά και της ομάδας των Εμιράτων, έγιναν πόλος έλξης για τους ντόπιους που δεν έχασαν την ευκαιρία να δουν από κοντά έναν αγώνα Euroleague και μάλιστα με μία απ’ τις κορυφαίες ιστορικά ομάδες στο παρκέ.