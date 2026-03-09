Μπάγερν Μονάχου: Ομπστ μέχρι το 2029
Ο Αντρέας Ομπστ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα μέχρι το 2029 όπου θα συνεχίσει να γράφει ιστορία.
Στο Μόναχο θα συνεχίσει να βρίσκεται και τα επόμενα χρόνια ο Αντρέας Ομπστ.
Ο Γερμανός παίκτης συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Μπάγερν για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029, με τη διοίκηση του συλλόγου του Μονάχου να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τη σπουδαία αυτή συμφωνία.
Ο Ομποστ πραγματοποιεί, ίσως, την καλύτερη σεζόν της καριέρας του μετρώντας μέχρι στιγμής 15,5 πόντους όρο, 2,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 26,5 λεπτά συμμετοχής στους αγώνες της EuroLeague.
At @FCBBasketball until 2029 ?— EuroLeague (@EuroLeague) March 9, 2026
Andreas Obst pens a new deal to stay three more years in ??! pic.twitter.com/NQ8dbXVI2f
Es bleibt Obst im Haus! ❤️?— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) March 9, 2026
Der Champion bleibt zuhause: Andreas Obst verlängert beim FC Bayern Basketball bis 2029: https://t.co/3L5X6d3xFT#Obst2029 #FCBB @FCBayern @Fruit_96 pic.twitter.com/uHOcawFkmG