Μπάγερν Μονάχου: Ομπστ μέχρι το 2029
Οnsports Τeam 09 Μαρτίου 2026, 12:13
EUROLEAGUE

Μπάγερν Μονάχου: Ομπστ μέχρι το 2029

Ο Αντρέας Ομπστ υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα μέχρι το 2029 όπου θα συνεχίσει να γράφει ιστορία. 

Στο Μόναχο θα συνεχίσει να βρίσκεται και τα επόμενα χρόνια ο Αντρέας Ομπστ. 

Ο Γερμανός παίκτης συμφώνησε σε όλα με την ομάδα της Μπάγερν για επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029, με τη διοίκηση του συλλόγου του Μονάχου να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα τη σπουδαία αυτή συμφωνία. 

Ο Ομποστ πραγματοποιεί, ίσως, την καλύτερη σεζόν της καριέρας του μετρώντας μέχρι στιγμής 15,5 πόντους όρο, 2,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 26,5 λεπτά συμμετοχής στους αγώνες της EuroLeague. 

 



