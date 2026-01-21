Ομάδες

Αταμάν: «Μπράβο σας, πολύ καλή ομαδική δουλειά» (vid)
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 21 Ιανουαρίου 2026, 12:04
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Μπράβο σας, πολύ καλή ομαδική δουλειά» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια του T-Center μετά το ματς με τη Μπασκόνια δίνοντας συγχαρητήρια και συστήνοντας.... προσοχή για τη συνέχεια. 

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ στο Telekom Center κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες επικρατώντας της Μπασκόνια με τον Εργκίν Αταμάν να είναι ικανοποιημένος από όσα είδε από τους παίκτες του και να το τονίζει στην ομιλία του στα αποδυτήρια. 

Αναλυτικά τα όσα είπε: 

«Μπράβο παιδιά. Πολύ καλές επιλογές, πολύ καλή ομαδική δουλειά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες έπαιξαν αρκετά καλά. Να είστε όλοι έτοιμοι γιατί είναι διπλή εβδομάδα, οπότε αυτό το παιχνίδι τελείωσε. Ξεκουραστείτε, αύριο θα κάνουμε προπόνηση εδώ και στις 16:00 πετάμε για το Τελ Αβίβ».


