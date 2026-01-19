Οσμάν: «Κλειδί η άμυνα και η συνέπεια για 40 λεπτά»

Οnsports Team

Ο Τζέντι Οσμάν μίλησε για τον αγώνα με τη Μπασκόνια και τόνισε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR οφείλει να είναι σταθερός για 40 λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπασκόνια την Τρίτη (20/01, 21:15), για την 23η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες.

Ο Τζέντι Οσμάν στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στην αναμέτρηση και στο τι πρέπει να κάνουν οι «πράσινοι».

«Παίζουν πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Παίζουν πολύ καλά επιθετικά. Είναι καλή ομάδα που μπορεί να σκοράρει. Οπότε προφανώς η άμυνα θα είναι κλειδί για το ματς, αλλά και το να είμαστε συνεπής σε αυτό για 40 λεπτά. Είναι πάντα καλό να γυρνάμε να παίζουμε στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το μπάσκετ μας και να κερδίσουμε», τόνισε και πρόσθεσε:

«Είναι μία ομάδα που δεν τα παρατά ποτέ. Το σημαντικό είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και να ακολουθήσουμε το πλάνο του παιχνιδιού».