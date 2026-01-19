Ομάδες

Μακάμπι: Με απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό
Οnsports Τeam 19 Ιανουαρίου 2026, 12:20
EUROLEAGUE

Πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα για την ομάδα του Τελ Αβίβ, εν όψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ.

Πολλά είναι τα αγωνιστικά προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί ο Όντεντ Κάτας εν όψει της πολύ δύσκολης αναμέτρησης της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό. 

Εκτός μάχης παραμένει ο Αμερικανός γκαρντ Λόνι Γουόκερ, που εξακολουθεί να μην έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο.

Την ίδια ώρα ο τεχνικός της ομάδας του Τελ Αβίβ δε μπορεί να υπολογίζει στον σέντερ Ζακ Χάνκινς, που έχει τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά και τον αρχηγό της ομάδας, Τζον Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό το Σάββατο στον αγώνα με την Χάποελ Χολόν και θα χάσει και το ματς της Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό στο Τελ Αβίβ.



