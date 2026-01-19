Μακάμπι: Με απουσίες κόντρα στον Ολυμπιακό
Πολλά τα αγωνιστικά προβλήματα για την ομάδα του Τελ Αβίβ, εν όψει της αναμέτρησης με τους «ερυθρόλευκους» στο ΣΕΦ.
Πολλά είναι τα αγωνιστικά προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί ο Όντεντ Κάτας εν όψει της πολύ δύσκολης αναμέτρησης της ομάδας του απέναντι στον Ολυμπιακό.
Εκτός μάχης παραμένει ο Αμερικανός γκαρντ Λόνι Γουόκερ, που εξακολουθεί να μην έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του στον ώμο.
Την ίδια ώρα ο τεχνικός της ομάδας του Τελ Αβίβ δε μπορεί να υπολογίζει στον σέντερ Ζακ Χάνκινς, που έχει τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά και τον αρχηγό της ομάδας, Τζον Ντιμπαρτολομέο, ο οποίος υπέστη μυϊκό τραυματισμό το Σάββατο στον αγώνα με την Χάποελ Χολόν και θα χάσει και το ματς της Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό στο Τελ Αβίβ.