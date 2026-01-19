EuroLeague: Ο Χορντόφ στο ΣΕΦ, ο Ντιφαλά στο T-Center

Οnsports Τeam

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στρέφουν και πάλι την προσοχή τους στη EuroLeague με τη διοργανώτρια Αρχή να ανακοινώνει τις τριάδες που θα διευθύνουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι και αυτό του Παναθηναϊκού με τη Μπασκόνια.

Η Εuroleague έκανε γνωστούς τους διαιτητές των αγώνων της Τρίτης για την 23η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Την αναμέτρηση Ολυμπιακός-Μακάμπι (19:15) ορίστηκαν να διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Γιόσιπ Ραντοΐκοβιτς (Κροατία).

Στο Παναθηναϊκός-Μπασκόνια (21:15) διαιτητές θα είναι οι Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).