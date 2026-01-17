Euroleague: Ο CEO της διοργάνωσης επιβεβαίωσε την παραμονή της Μπαρτσελόνα στη διοργάνωση!

EPA/Enric Fontcuberta

Οnsports Team

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν από λίγες ημέρες, οι Καταλανοί γνωστοποίησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Euroleague την απόφασή τους να συνεχίσουν στη διοργάνωση, υπογράφοντας νέο δεκαετές συμβόλαιο.

Τη συγκεκριμένη είδηση, η οποία έκανε τον γύρο του ευρωπαϊκού Τύπου, επιβεβαίωσε επίσημα ο CEO της διοργάνωσης, Παούλιους Μοτεγιούνας.

Σε δηλώσεις του στο «APnews», αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη εξέλιξη, τονίζοντας τη σημασία της παραμονής των Καταλανών: «Είναι φυσικά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Μιλάμε για ένα ισχυρό brand και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που δεσμεύτηκαν μαζί μας».

Αναφερόμενος στο φιλόδοξο project του NBA Europe και στη συζήτηση περί ανταγωνισμού με την Euroleague, ο Μοτεγιούνας κράτησε σαφή στάση: «Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει μόνο το πλάνο ή τα… πυροτεχνήματα για το πόσο εντυπωσιακό θα είναι και πόσο μεγάλο είναι το potential. Άλλο όμως η θεωρία και άλλο η πράξη. Εμείς βρισκόμαστε εδώ και 26 χρόνια και γνωρίζουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί η Ευρώπη».

Παράλληλα, σχολίασε και τις συνεχείς ανακοινώσεις από την πλευρά του NBA: «Εδώ και περίπου έναν χρόνο ακούμε ανακοινώσεις και επανανακοινώσεις, όμως στην πράξη δεν υπάρχει κάτι απτό. Ως επιχειρηματίες – γιατί μιλάμε για ιδιοκτήτες ομάδων – αρχίζουν και οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται ότι όλο αυτό θυμίζει έναν… χαλασμένο δίσκο με το “θα ανακοινώσουμε αργότερα”. Και το 2027 πλησιάζει ήδη».