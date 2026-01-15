Πέσιτς: «Αξίζαμε τη νίκη στο τέλος»

X / FC Bayern Basketball

Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του εμφανίστηκε ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί του Παναθηναϊκού AKTOR 85-78.

Οι Βαυαροί βελτίωσαν το ρεκόρ του 8-14, ενώ αντίθετα το «τριφύλλι» υποχώρησε στο 13-9. Μετά το τέλος του αγώνα, ο έμπειρος τεχνικός της Μπάγερν στάθηκε στο υψηλό επίπεδο της αναμέτρησης, τονίζοντας πως και οι δύο ομάδες παρουσίασαν ποιοτικό μπάσκετ για το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Πέσιτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ απλό. Είδαμε απόψε παιχνίδι υψηλού επιπέδου και από τις δύο πλευρές. Για 38 λεπτά και οι δύο ομάδες έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο. Αξίζαμε τη νίκη στο τέλος».

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας στο flash interview, ο Σέρβος στάθηκε στη σημασία του αποτελέσματος, αλλά και στην ώθηση που έδωσε η εξέδρα: «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε ένα κλειστό παιχνίδι. Είμαστε χαρούμενοι που το κάναμε από τη στιγμή που είχαμε την ευκαιρία. Σε όλο το ματς παίξαμε πολύ καλά στην επίθεση. Είχαμε τρομερή υποστήριξη από τον κόσμο, ένιωσα ότι ήμασταν ένα με τον κόσμο. Νιώσαμε άνεση και σιγουριά».