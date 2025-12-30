Βουγιόσεβιτς: «Είμαι έκπληκτος με το πόσο κακοί επαγγελματίες είναι οι παίκτες»

Οnsports Τeam

Ο 66χρονος προπονητής μίλησε στην ιστοσελίδα sportklub και δεν μάσησε τα λόγια του για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Παρτίζαν αυτή την περίοδο. Μάλιστα δε δίστασε να ρίξει τα βέλη του στους παίκτες της ομάδας του Βελιγραδίου τους οποίους και χαρακτήρισε κακούς επαγγελματίες.

«Είμαι έκπληκτος με το πόσο κακοί επαγγελματίες είναι οι παίκτες. Δεν μιλάω για ενθουσιασμό, αλλά για το πώς δεν είναι συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο» είπε και πρόσθεσε: «Λοιπόν, αυτοί οι Αμερικανοί δεν έχουν πλήρη επίγνωση ότι κάθε αγώνας έχει σημασία, όχι μόνο συμβολική, αλλά και οι θέσεις που κερδίζει ο σύλλογος, οι αποκλεισμοί... Έχει αποδειχθεί ότι η πλειοψηφία των παικτών γνωρίζει την ευρωπαϊκή νοοτροπία αφοτού παίξει εδώ κάποιον καιρό», υπογράμμισε ο Σέρβος τεχνικός.



Σε αυτό το πρίσμα, ο Βουγιόσεβιτς επεσήμανε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παικτών της Παρτίζαν θα έπρεπε να είναι γηγενείς. «Λοιπόν, η πλειοψηφία της ομάδας πρέπει να είναι γηγενείς παίκτες, αυτοί που είναι συναισθηματικά και όχι μόνο επαγγελματικά συνδεδεμένοι με τον σύλλογο. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε ξένους, ή Αμερικανούς παίκτες, να παίρνουν τα αποδυτήρια. Είναι πολύ καλοί παίκτες μπάσκετ, που έχουν περάσει από σπουδαίες αθλητικές σχολές σε μια χώρα όπου η κουλτούρα του μπάσκετ είναι εδραιωμένη, οπότε ένα άτομο έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί με αυτό από τις πρώτες μέρες της ζωής του και σταδιακά να γίνει παίκτης. Αλλά, αυτοί είναι οι παίκτες που τις περισσότερες φορές δεν έχουν συναίσθημα για τον σύλλογο από τον οποίο ήρθαν. Έφτασαν εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους επαγγελματικά, για χρήματα. Και τις περισσότερες φορές το κάνουν αυστηρά επαγγελματικά, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό στον αθλητισμό. Πρέπει να έχεις συναίσθημα, πάθος για το παιχνίδι, τον σύλλογο, το κοινό...», σημείωσε ο έμπειρος προπονητής.