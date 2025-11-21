Ολυμπιακός - Παρί: Πλήγμα για τους Γάλλους, νοκ άουτ ο Ναντίρ Ιφί

Οnsports Τeam

Ο κορυφαίος παίκτης της Παρί και πρώτος σκόρερ της EuroLeague φέτος δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

Με μία πολύ σημαντική απουσία, που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα της αναμέτρησης, θα παραταχθεί η Παρί κόντρα στον Ολυμπιακό (21/11, 21:15, Novasports Prime) στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

O Ναντίρ Ιφί, που φέτος έχει 21.4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και 2.4 λάθη, δεν είναι στη 12άδα των Γάλλων, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό για την ομάδα του Φρανσίσκο Ταμπελίνι.

Ο 23χρονος Γάλλος γκαρντ ήταν με πολιτικά ρούχα στο γήπεδο, περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και μιλούσε με τον ιδιοκτήτη της Παρί, Ντέιβιντ Καν. Ταλαιπωρείται από κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές από τη γαλλική ομάδα.