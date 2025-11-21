Το εντυπωσιακό καρέ της «καυτής» τριάδας του Παναθηναϊκού

Η ομάδα του «τριφυλλιού» μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες στη EuroLeague και θέλει να το πάει ακόμα… παραπάνω, με τους Κώστα Σλούκα, Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ να είναι στα… καλύτερά τους.

Ο Παναθηναϊκός χθες το βράδυ σε ένα κατάμεστο Telekom Center, από σχεδόν 20.000 φίλους της ομάδας, πήρε την νίκη επί της Ντουμπάι, έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες και έχει ρεκόρ πλέον 8-4, μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της 12ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Και το θέμα δεν είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τρεις νίκες. Το θέμα είναι που τις έχει κάνει, απέναντι σε ποιους και με τη μπάσκετ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός, από την έλευση του Κένεθ Φαρίντ και μετά έχει αλλάξει… επίπεδο και βρίσκεται στην καλύτερή του φετινή κατάσταση. Και αυτή είναι η στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού τις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές

Παρί-Παναθηναϊκός: 95-101

Ρεάλ-Παναθηναϊκός: 77-87

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι: 103-82

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, είναι στο 8-4 με τρεις συνεχόμενες νίκες και έχει… στρωμένο το έδαφος για να κάνει ακόμα καλύτερο το ρεκόρ του και να πλασαριστεί ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την Παρτιζάν στο Telekom Center Athens, την Τρίτη 25/11, ενώ μετά το τέλος των «παραθύρων» των Εθνικών έχει ένα ακόμα εντός έδρας ματς, με την Βαλένθια (05/12). Με μοναδικό και ξεκάθαρο στόχο το να κάνει το δύο στα δύο και να φτάσει τις 10 νίκες στις 14 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος.

Οι επόμενες δύο αγωνιστικές του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός-Παρτιζάν: 25/11, 21:15

Παναθηναϊκός-Βαλένθια: 05/12, 21:15

Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει τη δεδομένη χρονική να είναι στα… καλύτερά του και να κάνει την αντεπίθεσή του μετά το νωθρό και προβληματικό του ξεκίνημα μόνο τυχαίο δεν είναι. Η έλευση του Κένεθ Φαρίντ είναι ο πρώτος και βασικός λόγος που το τσιπάκι… γύρισε, μιας και ο Αμερικανός κάλυψε το κενό της θέσης στο «5» και το κάλυψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ούτε ο ίδιος ο Νίκος Παππάς δε θα μπορούσε να φανταστεί το ξεκίνημα του Αμερικανού στην ομάδα, καλά-καλά ούτε ο ίδιος ο παίκτης δε θα φανταζόταν τέτοια εικόνα, τέτοια νούμερα και τέτοια αποθέωση τόσο γρήγορα από τον κόσμο της ομάδας.

Η αλήθεια είναι ότι η έλευση του Φαρίντ και ο μεγάλος βαθμός προσαρμογής του στα δεδομένα της ομάδας και στα «θέλω» του προπονητή του τόσο άμεσα επέφερε μια απίστευτη ισορροπία στην ομάδα. Τόσο στη γραμμή των ψηλών, όσο και στην περιφέρεια. Οι κοντοί βρήκαν καλύτερα πατήματα έχοντας τη δυνατότητα της συνεργασίας με τη front line, έτσι ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δυναμική τους, ενώ την ίδια στιγμή ο χρόνος και οι καταστάσεις στη γραμμή των ψηλών μοιράστηκαν με έναν κανονικό τρόπο. Για παράδειγμα η αποφόρτιση του Ντίνου Μήτογλου από την πίεση και τον έξτρα χρόνο στο «5» μόνο καλό έκανε τον Έλληνα παίκτη ο οποίος αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του και να βγάζει στο παρκέ τον πραγματικό του εαυτό.

Φυσικά, δεν είναι μόνο ο Φαρίντ. Αν κάποιος δει τα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναθηναϊκού μπορεί εύκολα να καταλήξει σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα. Οι «πράσινοι» έχουν την ευλογία και την τύχη να έχουν σε πολύ καλή κατάσταση μια διαστημική περιφερειακή τριάδα και τον Κένεθ Φαρίντ, ενώ την ίδια στιγμή σημαντικοί, για την ομάδα παίκτες, βγαίνουν μπροστά (Γκραντ, Μήτογλου, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος).

Ο αρχηγός δείχνει τον δρόμο εντός και εκτός παρκέ

Η ηγετική φυσιογνωμία του Κώστα Σλούκα είναι κάτι το… μοναδικό. Ο Έλληνας παίκτης διανύει την τρίτη σεζόν του με το «τριφύλλι» στο στήθος και από την πρώτη ημέρα που πάτησε το πόδι του στο άλλοτε ΟΑΚΑ και μετέπειτα Telekom Center είχε κάνει ξεκάθαρο με τον τρόπο του ότι «Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι ο αρχηγός και εγώ θα πάρω την ομάδα από το χέρι όποτε το χρειαστεί». Και ο Παναθηναϊκός τώρα που το χρειάστηκε ο Σλούκας ήταν και πάλι εδώ. Από το ξεκίνημα της σεζόν που ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει ισορροπία ο Σλούκας ήταν εκ των κορυφαίων και ο πιο σταθερός. Και το αποκορύφωμα (μέχρι στιγμής) είναι το τελευταίο δεκαήμερο όπου έχει κάνει τα.. πάντα.

Ο Σλούκας στα τελευταία τρία ματς της EuroLeague «μετράει»:

Παρί: 11π 0/2δ 3/6τ 2/2β 1-2ρ 7ας. 0κλεψ

Ρεάλ: 15π 5/7δ 1/4τ 2/3β 2-1ρ 7ας. 1κλεψ

Ντουμπάι: 15π 4/4δ 1/4τ 4/4β 3-0ρ 5ας. 0κλεψ

Σύνολο

41 πόντοι με 9/13 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 8/9 βολές

9 ριμπάουντ (6-3)

19 ασίστ

1 κλέψιμο

Ο MVP και πάλι σε τροχιά MVP

Μέχρι να καταφέρει να βρει τον τρόπο ο Εργκίν Αταμάν να μοιράσει χρόνο και ρόλο στην εντυπωσιακή περιφέρεια που έχει στα χέρια του, οι «πράσινοι» πέρασαν από διάφορα προβλήματα. Ένα από αυτά ήταν και η παρουσία του Κέντρικ Ναν ο οποίος έμοιαζε να μην έχει τον χώρο και τον χρόνο να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Και αυτό το πρόβλημα όμως, εδώ και ένα δεκαήμερο, μοιάζει να ανήκει στο παρελθόν. Βλέπετε ο Τούρκος τεχνικός έστειλε το μήνυμα, ξεκαθάρισε πως θέλει η ομάδα να παίζει, ο Ναν το κατάλαβε και πλέον όπως λέει και ο ίδιος έχει αφήσει το παιχνίδι να έρχεται σε αυτόν. Και δεν το κυνηγάει. Δημιουργώντας μια πολύ πιο άνετη κατάσταση για τον ίδιο. Κάτι που φαίνεται και από τα νούμερά του στα τελευταία τρία ματς.

Ο Ναν στα τελευταία τρία ματς της EuroLeague «μετράει»:

Παρί: 20π 4/7δ 4/5τ 0/0β 3-1ρ 6ασ 0κλεψ

Ρεάλ: 8π 1/3δ 2/2τ 0/0β 0-0ρ 1ας 0κλεψ

Ντουμπάι: 22π 9/11 1/5 1/1 3-1ρ 4ας 2κλεψ

Σύνολο

50 πόντοι με 14/21 δίποντα, 7/12 τρίποντα, 1/1 βολή

8 ριμπάουντ (6-2)

11 ασίστ

2 κλεψίματα

Επέστρεψε στο Παρίσι και βρήκε τον εαυτό του

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του Παναθηναϊκού, από το ξεκίνημα της σεζόν, ήταν ότι δεν είχε καταφέρει να εντάξει στην ομάδα τον Τι Τζέι Σορτς. Και αυτό όμως το θέμα φαίνεται πως λύθηκε. Μετά το τετ α τετ που υπήρξε μεταξύ του παίκτη και του Εργκίν Αταμάν, αλλά και μετά την απόφαση του Τούρκου τεχνικού να δώσει τη μπάλα στα χέρια του όλα άλλαξαν. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο στον αγώνα της Παρί με τον Παναθηναϊκό στο Παρίσι, εκεί που ο βραχύσωμος παίκτης θυμήθηκε τον κανονικό του εαυτό και πήρε τα πάνω του. Η εμφάνιση του αυτή μάλλον λειτούργησε σαν… εφαλτήριο, μιας και στη συνέχεια η απόδοσή του ήταν ολοένα και καλύτερη.

Ο Σορτς στα τελευταία τρία ματς της EuroLeague «μετράει»:

Παρί: 13π 5/9δ 0/1τ 3/4β 2-0ρ 6ασ 0κλεψ

Ρεάλ: 19π 5/8δ 1/3τ 6/7β 4-0ρ 6ας 0κλεψ

Ντουμπάι: 7π 2/4 1/1 0/0 3-0ρ 4ας 2κλεψ

Σύνολο

39 πόντοι με 12/21 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 9/11 βολές

9 ριμπάουντ (9-0)

16 ασίστ

0 κλεψίματα

Ο παίκτης που άναψε τη… σπίθα

Η παρουσία του Κένεθ Φαρίντ στις πρώτες του συμμετοχές στους αγώνες του Παναθηναϊκού είναι κάτι που θα μνημονεύεται για χρόνια και θα… διδάσκεται στα βιβλία της ιστορίας της EuroLeague. Ο Αμερικανός παίκτης ήρθε στην ομάδα του «τριφυλλιού» και άλλαξε τον ρου της ιστορίας. Κάλυψε με εντυπωσιακό τρόπο το κενό στο «5», όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά και έχει τρελάνει την ομάδα, τον κόσμο και ολόκληρη τη EuroLeague. Ο Φαρίντ έχει αποδείξει μέχρι στιγμής στην πράξη πως σημασία δεν έχει ο αριθμός στην ημερομηνία γέννησης και στην ταυτότητα, αλλά η «δίψα», η τρέλα και το πάθος.

Ο Φαρίντ στα τελευταία τρία ματς της EuroLeague «μετράει»:

Παρί: 17π 5/9δ 0/0τ 7/11β 3-7ρ 1ασ 1κλεψ

Ρεάλ: 16π 6/8δ 0/0τ 4/6β 4-4ρ 0ας 0κλεψ

Ντουμπάι: 9π 3/4 0/0 3/4 3-2ρ 4ας 1κλεψ

Σύνολο

42 πόντοι με 14/21 δίποντα, 0/0 τρίποντα, 14/21 βολές

23 ριμπάουντ (13-10)

5 ασίστ

1 κλεψίματα