Παναθηναϊκός AKTOR: Ο ψηλός, ο κοντός και ο Ισπανός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο τις υποχρεώσεις του στη «διαβολοβδομάδα», με τον Κένεθ Φαρίντ να έχει κάνει τη EuroLeague να παραμιλάει, τον Τι Τζέι Σορτς να… συστήνεται με τον ορθό τρόπο στον κόσμο του «τριφυλλιού» και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να αποτελεί την σταθερά που θέλει να έχει στην ομάδα του κάθε προπονητής.

Η διπλή αγωνιστική της EuroLeague που ολοκληρώνεται απόψε μπορεί να αποβεί καθοριστική για την πορεία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» αναχώρησε την Δευτέρα το μεσημέρι για τους συνεχόμενους αγώνες σε Παρίσι και Μαδρίτη, με το κλίμα να μην είναι το επιθυμητό.

Από τη μία η κάκιστη αγωνιστική εικόνα των «πράσινων», σε συνδυασμό με τον μεγάλο βαθμό δυσκολίας των αναμετρήσεων με την Παρί και τη Ρεάλ και από την άλλη τα τεράστια αγωνιστικά προβλήματα, λόγω των τραυματισμών και των απουσιών.

Τη Δευτέρα το μεσημέρι ο Εργκίν Αταμάν, κατά την αναχώρηση της ομάδας για την Πόλη του Φωτός, είπε ξεκάθαρα ότι παρά το γεγονός πως ο Κένεθ Φαρίντ ήταν στην ομάδα μόλις μία ημέρα και είχε μόλις μία προπόνηση στα… πόδια του, θα τον χρησιμοποιούσε για 15 με 20 λεπτά στον αγώνα με τη γαλλική ομάδα.

Οι περισσότεροι αυτό το ερμήνευσαν ως κάτι… παράλογο, αλλά εκ του αποτελέσματος, ο Εργκίν Αταμάν δικαιώθηκε στο ακέραιο, μιας και ο Κένεθ Φαρίντ τον έβγαλε ασπροπρόσωπο.

Τελικά, ο πολύπειρος σέντερ αγωνίστηκε στο Παλέ Ντε Μπεσρί για 23:28 (περισσότερο και απ’ ότι φανταζόταν ο Τούρκος τεχνικός) και στο σύνολο ήταν ίσως ο καθοριστικότερος παίκτης του «τριφυλλιού» για να αυτό το εντυπωσιακό δύο στα δύο, στις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, έκανε το δύο στα δύο και ο νέος σέντερ της ομάδας έπαιζε λες και φόραγε για χρόνια τη φανέλα με το «τριφύλλι» στο στήθος. Και αν κάποιοι προσπάθησαν να υποτιμήσουν την παρουσία του κόντρα στην Παρί, λέγοντας πως οι Γάλλοι δεν έχουν ουσιαστικά καλούς ψηλούς για να τον αντιμετωπίσουν, ήρθε η εμφάνισή του κόντρα στους Μαδριλένους, κόντρα στον Ταβάρες και τον Λεν και τα… στόματα έκλεισαν ερμητικά.

Και στις εμφανίσεις του «πράσινου» σέντερ οι αριθμοί περνούν σε δεύτερη μοίρα. Το πιο σημαντικό είναι πως ο Φαρίντ σε χρόνο ρεκόρ κατάφερε να «δέσει» με όλη την ομάδα, σε αγωνιστικό και ψυχολογικό επίπεδο, κάτι που φαίνεται από τις αντιδράσεις όλων τόσο μέσα στο παρκέ όσο και μέσα στα αποδυτήρια. Ο Φαρίντ έφερε αγωνιστική ισορροπία με την παρουσία του, παρουσιάζοντας «χημεία» με τους κοντούς και βάζοντας σε τάξη τους… ψηλούς. Για παράδειγμα η παρουσία του Φαρίντ έφερε τον Μήτογλου στη φυσική του θέση, με τον Έλληνα παίκτη να αποδίδει πολύ καλύτερα τόσο στο «4», όσο και στο «5» όπου πήρε λιγότερο χρόνο.

Οι αριθμοί του Κένεθ Φαρίντ στη «διαβολοβδομάδα»

Αντίπαλος Χρόνος Πόντοι 2π 3π Β Ριμπ Ασιστ Κλεψ. Μπλοκ Λάθη

Παρί 23:28 17 5/9 0/0 7/11 7-3(10) 1 1 3 0

Ρεάλ Μαδρίτης 28:19 16 6/8 0/0 4/6 4-4(8)` 0 0 0 0

Ο Σορτς πάτησε το πόδι του στο… γκάζι

Ο Κένεθ Φαρίντ, όμως, ήταν μόνο ένα από τα πολλαπλά κέρδη που έφερε μαζί του ο Παναθηναϊκός κατά την επιστροφή του στην πρωτεύουσα.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ο Τι Τζέι Σορτς. Ο παίκτης που μπήκε στο στόχαστρο από το ξεκίνημα της προετοιμασίας πάτησε το πόδι του στο γκάζι. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι εύκολο για κάποιον παίκτη (ακόμα και με το αστείρευτο ταλέντο του Σορτς), να «εισβάλουν» σε μια τριάδα όπως αυτή των Ναν, Σλούκα, Γκραντ, σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και να την «τρυπήσουν» μέσα σε δυο μήνες. Όποιος ξέρει τα βασικά του αθλήματος μπορεί να καταλάβει τον τεράστιο βαθμό δυσκολίας.

Ο Σορτς, λοιπόν, επέστρεψε στο αγαπημένο του Παρίσι και πήρε… φόρα. Ο παίκτης του «τριφυλλιού» ήταν εξαιρετικός απέναντι στην πρώην ομάδα του και 48 ώρες αργότερα «σκότωσε» τη Ρεάλ μέσα στο «σπίτι» της πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που θύμισε τον περσινό Τι Τζέι Σορτς. Κόντρα σε αντιπάλους του κορυφαίου επιπέδου.

Ο pointguard των «πράσινων» βρήκε ψυχολογία, βρήκε χώρο, βρήκε χρόνο και κατάφερε να βγάλει ένα μέρος των πραγματικών του δυνατοτήτων και πλέον είναι στο χέρι του να συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό.

Οι αριθμοί του Τι Τζέι Σορτς στη «διαβολοβδομάδα»

Αντίπαλος Χρόνος Πόντοι 2π 3π Β Ριμπ Ασιστ Κλεψ. Μπλοκ Λάθη

Παρί 21:00 13 5/9 0/1 ¾ 0-2(2) 6 0 0 1

Ρεάλ Μαδρίτης 32:43 19 5/8 1/3 6/7 0-6(6) 12 0 0 2

Χουάντσο, σαν το παλιό καλό κρασί

Η αλήθεια είναι πως ουδείς από την ομάδα του Παναθηναϊκού υστέρησε στις δύο αναμετρήσεις με Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως κάποιοι έκανα ένα βήμα παραπάνω, κάποιοι ήταν καθοριστικοί και κάποιοι απέδειξαν για μία ακόμα φορά την αδιανόητη σταθερότητα της απόδοσής τους.

Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Το παίκτη ο οποίος κάνει δουλειά εξίσου σημαντική με αυτή του Σλούκα ή του Ναν, αλλά τις περισσότερε φορές δεν είναι εμφανής. Δεν είναι εμφανής σε εμάς, αλλά στον Εργκίν Αταμάν και τους συνεργάτες του είναι κάτι περισσότερο από αναγκαία σε κάθε ματς.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ στην Γαλλία είχε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ, κάνοντας ένα νορμάλ παιχνίδι, αλλά στην πατρίδα του το… απογείωσε. Ο Χουάντσο ήταν φανταστικός στα αμυντικά του καθήκοντα, τόσο σε ομαδικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, «καταπίνοντας» τα «τεσσάρια» της Ρεάλ που είναι υψηλοτάτου επιπέδου. Με τον Αταμάν να… τρίβει τα χέρια του. Συνολικά σε δύο ματς είχε 16 πόντους και 18 ριμπάουντ.

Οι αριθμοί του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη «διαβολοβδομάδα»

Αντίπαλος Χρόνος Πόντοι 2π 3π Β Ριμπ Ασιστ Κλεψ. Μπλοκ Λάθη

Παρί 29:33 11 2/3 2/3 1/2 2-5(7) 0 2 0 0

Ρεάλ Μαδρίτης 35:46 5 1/2 1/6 0/0 29(11) 2 1 0 0