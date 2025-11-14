Κέντρικ Ναν στο Onsports: «Ξέρουμε ποιοι είμαστε, η νίκη στη Μαδρίτη είναι μήνυμα προς όλους» (vid)

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του «τριφυλλιού» μίλησε για τις σπουδαίες νίκες της ομάδας του σε Παρίσι και Μαδρίτη και ξεκαθάρισε ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές κανείς μέσα στα αποδυτήρια δεν αμφέβαλλε για τις δυνατότητες της ομάδας.

Ο Κέντρικ Ναν, αναμφίβολα, αποτελεί τον απόλυτο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού. Μαζί με τον Κώστα Σλούκα οι δύο παίκτες του «τριφυλλιού» είναι οι άνθρωποι που θα πάρουν τον Παναθηναϊκό από το χέρι τη στιγμή που η μπάλα «καίει» και θα τον «οδηγήσουν» με ασφάλεια μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Μετά το τέλος της σπουδαίας αναμέτρησης με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη και τη μεγάλη νίκη των «πράσινων» ο Κέντρικ Ναν μίλησε στο Onsports και θέλησε να κρατήσει τη μπάλα χαμηλά. Ξεκαθαρίζοντας όμως ότι το διπλό στην Ισπανία, σε συνδυασμό και με το διπλό στο Παρίσι, αποτελεί ένα μεγάλο μήνυμα προς όλους, ενώ τόνισε ότι ποτέ κανείς δεν αμφέβαλλε για τις πραγματικές δυνατότητες της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ναν:

Για το διπλό στη Μαδρίτη: «Είναι μια μεγάλη νίκη. Μεγάλη εκτός έδρας, ομαδική, νίκη. Ήμασταν εκτός έδρας όλη την εβδομάδα και αυτό που θέλαμε ήταν να κάνουμε το δύο στα δύο. Και το κάναμε. Πήραμε μια νίκη στο Παρίσι, μία στη Μαδρίτη και τώρα γυρνάμε στο σπίτι».

Για το αν αλλάζει πλέον η ψυχολογία της ομάδας: «Νομίζω ότι μετά από αυτές τις δύο νίκες, ναι, η ψυχολογία μας θα αλλάξει. Κάναμε βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι νίκες αυτές ας έδωσαν αυτοπεποίθηση. Είμαστε πάντα χαρούμενοι με τις νίκες».

Για την προσθήκη του Φαρίντ: «Η απόδοσή του Φαρίντ είναι πολύ σημαντική για εμάς. Είναι «τρελός». Παίζει με απίστευτη ενέργεια. Πάει κατευθείαν στο καλάθι, πάει στα ριμπάουντ. Κάνει τα πάντα για εμάς. Είναι πολύ καλός σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Μας βοηθάει πάρα πολύ».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα: «Τώρα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ότι κάναμε αυτή την εβδομάδα. Να ελέγξουμε τα παιχνίδια και στις δύο πλευρές. Και στην άμυνα καις την επίθεση. Να βγουν και άλλοι παίκτες μπροστά και να κάνουν step up, όπως έγινε στο Παρίσι και τη Μαδρίτη».

Για το αν η νίκη αυτή είναι μήνυμα προς τους αντιπάλους: «Είναι μήνυμα αυτή η νίκη. Ναι. Εμείς πάντα πιστεύαμε στην ομάδα μας. Ακόμα και πριν από 2-3 εβδομάδες πιστεύαμε. Μπορείς να πεις ότι είναι μήνυμα. Είμαστε ενωμένοι και παραμένουμε πιστοί στους στόχους μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε».