EuroLeague: Η δράση της πρεμιέρας συνεχίζεται
Μετά τα χθεσδινά αποτελέσματα η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τρία παιχνίδια.
Την Τετάρτη (1/10) ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Την πρεμιέρα της στην διοργάνωση θα κάνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα φιλοξενήσει την Ζαλγκίρις Κάουνας στις 20:30.
Λίγα λεπτά αργότερα (20:45), θα γίνει το τζάμπολ της πρώτης αναμέτρησης της Φενερμπαχτσέ, η οποία θα υποδεχθεί την Παρί.
Τέλος, στις 21:00 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Βιλερμπάν με την Βαλένθια.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
20:30 Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας
20:45 Φενερμπαχτσέ - Παρί
21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια
Τα χθεσινή αποτελέσματα:
Χάποελ – Μπαρτσελόνα: 103-87
Ντουμπάι – Παρί: 89-76
Εφές – Μακάμπι: 85-78
Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο: 82-92
Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: 87-79
Μπασκόνια – Ολυμπιακός: 96-102
Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης: 74-68