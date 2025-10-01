EuroLeague: Η δράση της πρεμιέρας συνεχίζεται

Οnsports Τeam

Μετά τα χθεσδινά αποτελέσματα η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τρία παιχνίδια.

Την Τετάρτη (1/10) ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Την πρεμιέρα της στην διοργάνωση θα κάνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα φιλοξενήσει την Ζαλγκίρις Κάουνας στις 20:30.

Λίγα λεπτά αργότερα (20:45), θα γίνει το τζάμπολ της πρώτης αναμέτρησης της Φενερμπαχτσέ, η οποία θα υποδεχθεί την Παρί.

Τέλος, στις 21:00 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Βιλερμπάν με την Βαλένθια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:30 Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας

20:45 Φενερμπαχτσέ - Παρί

21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια