Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroLeague: Η δράση της πρεμιέρας συνεχίζεται
Οnsports Τeam 01 Οκτωβρίου 2025, 12:25
EUROLEAGUE

EuroLeague: Η δράση της πρεμιέρας συνεχίζεται

Μετά τα χθεσδινά αποτελέσματα η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε με τρία παιχνίδια. 

Την Τετάρτη (1/10) ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της Euroleague. Την πρεμιέρα της στην διοργάνωση θα κάνει η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα φιλοξενήσει την Ζαλγκίρις Κάουνας στις 20:30.

Λίγα λεπτά αργότερα (20:45), θα γίνει το τζάμπολ της πρώτης αναμέτρησης της Φενερμπαχτσέ, η οποία θα υποδεχθεί την Παρί.

Τέλος, στις 21:00 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Βιλερμπάν με την Βαλένθια.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:30 Μονακό - Ζαλγκίρις Κάουνας
20:45 Φενερμπαχτσέ - Παρί
 
21:00 Βιλερμπάν - Βαλένθια
 
 
Τα χθεσινή αποτελέσματα:

Χάποελ – Μπαρτσελόνα: 103-87

Ντουμπάι – Παρί: 89-76

Εφές – Μακάμπι: 85-78

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο: 82-92

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: 87-79

Μπασκόνια – Ολυμπιακός: 96-102

Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης: 74-68

 
 


Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ
26 λεπτά πριν Πανιώνιος: Επιστροφή στα ευρωπαϊκά παρκέ, κόντρα στην Τσέμνιτζ
EUROPA LEAGUE
Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Κόντη πριν το Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ίγκλις
34 λεπτά πριν Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Κόντη πριν το Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ίγκλις
EUROLEAGUE
Αταμάν σε παίκτες: «Δεν είμαστε έτοιμοι, είναι φυσιολογικό»
38 λεπτά πριν Αταμάν σε παίκτες: «Δεν είμαστε έτοιμοι, είναι φυσιολογικό»
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
Μάριους Γκριγκόνις: The White Knight returns (pics, vids)
1 ώρα πριν Μάριους Γκριγκόνις: The White Knight returns (pics, vids)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Τα δύο σχόλια που έκαναν την Μπάρκα να βουρκώσει 5 μήνες από το τέλος της εκπομπής της