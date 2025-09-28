Ομάδες

Το καλωσόρισμα του Λεσόρ στον Νιλικίνα: «Λάθος χρώμα…»
Onsports Team 28 Σεπτεμβρίου 2025, 18:21
Το καλωσόρισμα του Λεσόρ στον Νιλικίνα: «Λάθος χρώμα…»

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR με χιούμορ καλωσόρισε τον Φρανκ Νιλικίνα στην Ελλάδα, τονίζοντας πως φόρεσε το λάθος χρώμα.

Ματίας Λεσόρ και Φρανκ Νιλικίνα έχουν εξαιρετική σχέση. Από την Εθνική Γαλλίας είναι φίλοι και μάλιστα κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο νέος άσος του Ολυμπιακού χαρακτήρισε «αδερφό του» τον σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Λεσόρ απ’ την πλευρά του, καλωσόρισε μέσω social media τον Νιλικίνα. Με την διευκρίνηση όμως, πως επέλεξε το λάθος χρώμα, αλλά τη σωστή πόλη. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Σωστή πόλη, λάθος χρώμα. Καλώς ήρθες στην Αθήνα Φρανκ Νιλικίνα».

lessort.jpg

 



