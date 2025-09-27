Παναθηναϊκός AKTOR: Οι φωτογραφίες «φωτιά» των πράσινων αστέρων και του Αταμάν
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε κάποιες ιδιαίτερες φωτογραφίες των παικτών και του προπονητή από την media day της EuroLeague.
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το ιστορικό ταξίδι στην Αυστραλία για το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και μετράει αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την EuroLeague.
Η αρχή θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη (30/9, 21:15) στο «T-Center» κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, ενώ ακολουθεί μια ακόμα εντός έδρας αναμέτρηση, αυτή με την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (3/10, 21:15).
Την Παρασκευή (26/9) πραγματοποιήθηκε στο «Telekom Center Athens» η media day για την Euroleague ενόψει της έναρξη της νέας σεζόν.
Στο glass floor του ΟΑΚΑ βρέθηκαν όλοι οι παίκτες του ρόστερ, τόσο ο Ματίας Λεσόρ που βρίσκεται στο τελικό στάδιο αποθεραπείας για την επιστροφή του, όσο και ο Τι Τζέι Σορτς που ξεπέρασε την ίωση και θα προσπαθήσει να μπει σε προπονήσεις με την ομάδα ενόψει της «διαβολοβδομάδας».
Σήμερα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media προσωπικές φωτογραφίες από όλους τους παίκτες και τον προπονητή, σχολιάζοντας: «Λήψεις φωτιά, ομάδα φωτιά».
Lit frames, lit team ?☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/DN3bQuYSsE— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 27, 2025