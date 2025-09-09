Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»
Η ομάδα του «τριφυλλιού» παρουσίασε, μέσω των social media, το τελικό ρόστερ της ομάδας και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών.
Αύριο το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας (καθαρά προπονητικού χαρακτήρα) και με τον ανεπίσημο αυτόν τρόπο οι "πράσινοι" μπάινουν σε... αγωνιστικούς ρυθμούς.
Σήμερα η ομάδα του "τριφυλλιού" παρουσίασε στα social media της ομάδας το τελικό της ρόστερ αλλά και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών.
Δείτε αναλυτικά:
