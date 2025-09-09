Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 14:41
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»

Η ομάδα του «τριφυλλιού» παρουσίασε, μέσω των social media, το τελικό ρόστερ της ομάδας και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών.  

Αύριο το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας (καθαρά προπονητικού χαρακτήρα) και με τον ανεπίσημο αυτόν τρόπο οι "πράσινοι" μπάινουν σε... αγωνιστικούς ρυθμούς. 

Σήμερα η ομάδα του "τριφυλλιού" παρουσίασε στα social media της ομάδας το τελικό της ρόστερ αλλά και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών. 

Δείτε αναλυτικά:



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νότιγχαμ Φόρεστ: Ξεκίνησε η… εποχή Ποστέκογλου - Αποθέωση από Μαρινάκη
17 λεπτά πριν Νότιγχαμ Φόρεστ: Ξεκίνησε η… εποχή Ποστέκογλου - Αποθέωση από Μαρινάκη
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Ποντένσε ενόψει Champions League - Το αίτημά του στον Μεντιλίμπαρ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Τα δεδομένα για Ποντένσε ενόψει Champions League - Το αίτημά του στον Μεντιλίμπαρ
STORIES
Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις - Τι θα δούμε τη νέα σεζόν
2 ώρες πριν Έρχεται το ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις - Τι θα δούμε τη νέα σεζόν
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved