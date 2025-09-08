Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τζέριαν Γκραντ
Onsports Team 08 Σεπτεμβρίου 2025, 20:06
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία ο Τζέριαν Γκραντ

Ο Τζέριαν Γκραντ ενσωματώθηκε στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει της νέας σεζόν και ακολούθησε το κανονικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει την προετοιμασία του, παρά τις απουσίες λόγω του EuroBasket 2025.

Πλέον, στη διάθεση του Χρήστου Σερέλη βρίσκεται και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Team USA στο Americup (κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο), ξεκουράστηκε για μια εβδομάδα και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για το σπουδαίο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που για πρώτη φορά θα γίνει στην Αυστραλία. Η αποστολή του τριφυλλιού θα αναχωρήσει σε δύο γκρουπ.

Το πρώτο γκρουπ με τους παίκτες που κάνουν προετοιμασία θα φύγει το Σάββατο (13/9). Οι διεθνείς της Ελλάδας και της Τουρκίας θα φύγουν με το δεύτερο γκρουπ για τη Μελβούρνη αφού είναι πιθανό οι δύο ομάδες να περάσουν στα ημιτελικά του EuroBasket.

Εφόσον γίνει αυτό, οι διεθνείς θα επιστρέψουν από την Λετονία την Δευτέρα (15/9) και την Τρίτη (16/9) φεύγουν με το δεύτερο γκρουπ για την Αυστραλία. Στο δεύτερο γκρουπ θα βρίσκεται και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που είχε λίγες ημέρες άδεια μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Ισπανίας από το EuroBasket.

Ο Ματίας Λεσόρ και ο Μάριους Γκριγκόνις θα συνεχίσουν τη δουλειά εν όψει της νέας σεζόν στο κλειστό του «Telekom Center Athens» προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα έτοιμοι για να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση.



Ροή ειδήσεων

MUNDIAL
Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
12 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Η βαθμολογία του ομίλου και οι επόμενες αγωνιστικές για τα προκριματικά του Μουντιάλ
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
17 λεπτά πριν Ελλάδα – Δανία: Τα highlights του αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
MUNDIAL
Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική
49 λεπτά πριν Ελλάδα – Δανία 0-3: Προσγείωση στην… πραγματικότητα για την Εθνική
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τεράστιο πριμ από τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας για την πρόκριση στους «8»
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Τεράστιο πριμ από τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας για την πρόκριση στους «8»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved