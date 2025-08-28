Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκάλυψη Αταμάν για Γκριγκόνις - «Θα ξεκινήσει προπονήσεις σε δύο εβδομάδες»
Οnsports Τeam 28 Αυγούστου 2025, 15:40
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποκάλυψη Αταμάν για Γκριγκόνις - «Θα ξεκινήσει προπονήσεις σε δύο εβδομάδες»

Στην τελική ευθεία της επιστροφής του βρίσκεται ο Μάριους Γκριγκόνις, όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε στο «basketnews» και τόνισε πως ο Λιθουανός άσος έχει ξεκινήσει τις ατομικές προπονήσεις και σε περίπου δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει να γυμνάζεται μαζί με τους συμπαίκτες του.

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ. Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας», ήταν τα λόγια του.

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Μάριους Γκριγκόνις έχει θέσει ως στόχο να είναι έτοιμος στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού AKTOR και όπως όλα δείχνουν θα είναι ετοιμοπόλεμος για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο «Telekom Center Athens».



