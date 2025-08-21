Ομάδες

Στον Ολυμπιακό ο Κουμάντζε
Οnsports Τeam 21 Αυγούστου 2025, 13:59
EUROLEAGUE

Στον Ολυμπιακό ο Κουμάντζε

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Καλίφα Κουμάντζε για την περίοδο της προετοιμασίας, αλλά δεν αποκλείεται ο άλλοτε παίκτης της Άλμπα Βερολίνου να γίνει μόνιμος κάτοικος Πειραιά. 

Τον ψηλό που έψαχναν για την περίοδο της προετοιμασίας βρήκαν οι «ερυθρόλευκοι», με τον θηριώδη σέντερ να ενισχύει την ομάδα του Πειραιά για την περίοδο της προετοιμασίας, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί με τις δύο πλευρές σε περίπτωση που πείσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα τότε δεν αποκλείεται να πιάσει την θέση του 4ου σέντερ της ομάδας, πίσω από τους Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ και Κώστα Αντετοκούνμπο. 

Τελευταία του ομάδα ήταν Κίνα η Shandong, με την οποία σε 35 παιχνίδια μέτρησε 7,3 πόντους και 5,2 ριμπάουντ μέσο όρο.

Τέλος να σημειωθεί πως λόγω της απουσίας των Μιλουτίνοβ και Αντετοκούνμπο από την προετοιμασία της ομάδας, ο Ολυμπιακός δεν αποκλείεται να προσθέσει στο ρόστερ του για την περίοδο της προετοιμασίας ένα ακόμα σέντερ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Αφρικανός σέντερ, Khalifa Koumadje, θα είναι στη διάθεση του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα, για την περίοδο της προετοιμασίας της ομάδας».



