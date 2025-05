Euroleague Final Four 2025: Φωτογραφήθηκαν με την κούπα οι αρχηγοί των ομάδων

«Μόλις έγιναν σοβαρά τα πράγματα» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι Σλούκας, Παπανικολάου, Τζέιμς και Μαχμούτογλου, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στο Euroleague Final Four 2025 που διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι.

Οι τέσσερις αρχηγοί των ομάδων, φωτογραφήθηκαν για τις ανάγκες της διοργανώτριας αρχής με το τρόπαιο, ενόψει των ημιτελικών που θα διεξαχθούν την Παρασκευή (23/05) όπου οι νικητές θα «κλείσουν» θέση στο μεγάλο ραντεβού με τον τελικό της Κυριακής (25/05).

Πάντως, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο Κώστας Σλούκας και ο Μάικ Τζέιμς, οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού AKTOR και της Μονακό, αντίστοιχα, αρνήθηκαν να αγγίξουν το τρόπαιο της Euroleague.

Respect for the TROPHY! ?@MrNatural_05 & @kos_slou won’t touch it until it’s theirs! ?#F4GLORY pic.twitter.com/iqxTAtTkUS