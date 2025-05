Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»: Φαντασμαγορικό σόου με drones πάνω από την Όπερα του Σίδνεϊ (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR και η Παρτιζάν θα συμμετάσχουν στο 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα διεξαχθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στην Αυστραλία.

Η επίσημη εκδήλωση του NBL, παρουσία των προέδρων των συλλόγων, αλλά και σημαντικών προσωπικοτήτων του μπάσκετ, όπως ο Άλεξ Μάριτς (έχει παίξει τόσο στην ελληνική, όσο και στη σερβική ομάδα) ήρθε να επιβεβαιώσει μια ακόμη πρωτοποριακή κίνηση από τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Μάλιστα, η υπέρλαμπρη εκδήλωση συνοδεύτηκε κι από ένα φαντασμαγορικό σόου με 600 drones, πάνω από το ιστορικό και παγκοσμίως γνωστό σημείο της Όπερας του Σίδνεϊ.

Στον ουρανό σχηματίστηκαν τα σήματα των ομάδων που θα συμμετέχουν στο τουρνουά, των χωρών τους, το σήμα του NBL, η ημερομηνία του τουρνουά, το site για τα εισιτήρια, αλλά φυσικά και το όνομα για το οποίο όλα γίνονται: Παύλος Γιαννακόπουλος, Honouring The Legacy.

There’s something in the stars ✨



Using 600 drones, the NBL lit up the Sydney night sky with a spectacular show to announce The Pavlos Giannakopoulos Tournament ?



And before you ask: no, this is not AI. This is real.



Register now: https://t.co/6gSvVSWPhk pic.twitter.com/0mBsfUVr1X