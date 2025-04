Παναθηναϊκός: «Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου» - Ο Σλούκας στο ντοκιμαντέρ για το 7ο αστέρι!

Το ντοκιμαντέρ είναι στον «αέρα» από το απόγευμα της Τρίτης (29/04) κι όσοι επιθυμούν μπορούν να το δουν μέσω της Euroleague TV.

Μετά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους Κέντρικ Ναν, Εργκίν Αταμάν, στο τρίτο και τελευταίο τρέιλερ «φιλοξενήθηκε» ο αρχηγός, Κώστας Σλούκας.

Coach Ataman and Kendrick Nunn talked about THAT crazy Playoff series against Maccabi last season ?️? Now streaming for free on EuroLeague TV with an EL ID, the film follows their dramatic postseason journey to a seventh title ? pic.twitter.com/oRYPI0NDyt

Ο έμπειρος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε για τον τραυματισμό του στο Game 5 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ και για τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του… Μέχρι την επόμενη!

Ο Σλούκας ακούγεται να λέει: «Τραυματίστηκα κόντρα στη Μακάμπι και στο ημίχρονο του Game 5 στο ΟΑΚΑ, είπα στον κόουτς ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Έτσι στο δεύτερο ημίχρονο δεν έπαιξα. Από εκείνη τη στιγμή, είχα μπροστά μου 15 μέρες και έπρεπε να είμαι έτοιμος για το Final Four, που μπορώ να πω πως ήταν η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα μου».

How Kostas Sloukas went from being injured to MVP of the F4 in Berlin? ?



Check out "The 7th star" documentary now streaming for free on EuroLeague TV with an EL ID, the film follows their dramatic postseason journey to a seventh title ? pic.twitter.com/ohXSPmp309