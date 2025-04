Παναθηναϊκός AKTOR: Χουάντσο το… πολυεργαλείο! – Η γεμάτη ρεκόρ εμφάνιση του Ερνανγκόμεθ

Ο Ισπανός «τρέλανε» κόσμο στο ΟΑΚΑ κι απέδειξε ότι αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα παίκτη – πολυεργαλείου.

Ο Χουάντσο είναι ένας «σταρ» που δεν θα… κωλώσει να κάνει τη «βρόμικη» δουλεία, για την ακρίβεια θα κάνει ο,τι χρειαστεί η ομάδα κι ο προπονητή του. Αυτό έπραξε και στο Game 1 των playoffs με την Αναντολού Εφές.

Ο Ερναγκόμεθ ήταν ένας παίκτης – ορχήστρα στο glass floor του OAKA, το οποίο άφησε για μόλις 46 δευτερόλεπτα! Τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, έχοντας 7/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 0/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα κι μια καθοριστική τάπα! Κι όλα αυτά χωρίς να υποπέσει σε ούτε ένα λάθος.

