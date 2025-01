Αδιανόητο ξέσπασμα Ταβάρες κατά Μποζίκα: «Σκάσε και να είσαι ειλικρινής για κάποιες αποφάσεις»!

Ο Γιώργος Μποζίκας με τις δηλώσεις του χθες το βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης, φάνηκε να είδε… άλλο ματς, μιας και έκανε λόγο για διαιτητική εύνοια της Ρεάλ έναντι της ομάδας του.

Τη στιγμή που όλο το γήπεδο φώναζε «Euroleague Mafia» σε ένα απολύτως πρωτοφανές γεγονός, οι αντιδράσεις ομάδων και παικτών μετά τα ματς των «ερυθρόλευκων» πληθαίνουν και εντείνονται.

Σήμερα, το όλο θέμα πήγε ένα βήμα πιο πέρα μιας και ο Έντι Ταβάρες βγήκε μπροστά και απάντησε με πολύ έντονο τρόπο στον βοηθό του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο σέντερ της Ρεάλ εξερράγη μετά τα σχόλια του Έλληνα βοηθού και απάντησε κάτω από τη δήλωσή του: «Σκάσε και να είσαι ειλικρινής για κάποιες αποφάσεις»!

shut up and be honest about some decisions…