Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR 86-97: «Αυτοκράτορας» στο σπίτι της «βασίλισσας»!

Με… άγριες διαθέσεις επέστρεψαν οι «πράσινοι» μετά τη διακοπή κι «έσπασαν» μια αρνητική παράδοση που κρατούσε 11 χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέτυχε την πρώτη του νίκη στην έδρα της Ρεάλ μετά τις 21 Μαρτίου 2013 κι έπειτα από 12 σερί ήττες, πιστοποιώντας ότι φέτος μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα!

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν με τρομερή εμφάνιση έστειλαν μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, αναγκάζοντας την ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, στην πρώτη εντός έδρας ήττα της στη σεζόν!

Mathias Lessort take off for a huge dunk!✈️@paobcgr#FlightTime I @TurkishAirlines pic.twitter.com/FrbzNqMOi8