Euroleague, Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ (video)

Ο Γάλλος σέντερ ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, όπου προσέφερε αρκετά highlights, με ένα να ξεχωρίζει!

Ήταν η φάση που έκανε το 36-28 για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Συγκεκριμένα, ο Λεσόρ έκλεψε την μπάλα, «απογειώθηκε» προς το καλάθι και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Ο παίκτης του «τριφυλλιού» «απογειώθηκε» και στην τρίτη περίοδο, όταν ο Ναν σήκωσε την μπάλα κι εκείνος την κάρφωσε με το ένα χέρι!

Απολαύστε τον Ματίας Λεσόρ

Mathias Lessort take off for a huge dunk!✈️