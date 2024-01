Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας για Ρεάλ Μαδρίτης: «Δύσκολο να ξεπεράσεις τον χαμένο τελικό»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται το βράδυ της Πέμπτης (25/01) στη Μαδρίτη, όπου αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Euroleague. Με αφορμή την εν λόγω αναμέτρηση, η διοργανώτρια αρχή φιλοξενεί αφιέρωμα στον περσινό τελικό μεταξύ των δύο ομάδων.

«Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσεις το συναίσθημα να χάνεις το παιχνίδι έτσι. Να χάνεις τον τίτλο. Αλλά αυτό είναι το μπάσκετ και μερικές φορές συνειδητοποιείς ότι αυτή είναι η ζωή. Μιλάμε για μία προσπάθεια 10 μηνών, δουλεύοντας δυνατά κάθε μέρα, δίνοντας κίνητρο στους εαυτούς μας. Παίξαμε μαζί μέχρι τον τελικό και χάσαμε το τελευταίο ματς. Ήταν ένα αποκαρδιωτικό συναίσθημα», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Παπανικολάου σχολίασε: «Φυσικά και υπήρξε απογοήτευση, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου. Το να είσαι τόσο κοντά, σχεδόν με το ένα χέρι στο τρόπαιο. Μετά είναι επίπονο, αυτή είναι η ομορφιά του αθλήματος. Έτσι είναι και για αυτό όλοι αγαπάμε αυτό το άθλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς, σαν Ολυμπιακός, έχουμε υπάρξει στην απέναντι πλευρά της ιστορίας το 2012. Επειδή ήμουν μέρος αυτού, έχω υπάρξει και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας επίσης».

Παράλληλα, στο αφιέρωμα φιλοξενούνται δηλώσεις και του Τσους Ματέο, ο οποίος τόνισε: «Ο Ολυμπιακός έκλεισε τη σεζόν παίζοντας εκπληκτικό παιχνίδι, παίζοντας σαν μηχανή. Ήταν πολύ δύσκολο να τους νικήσουμε. Όταν ήμασταν σε τάιμ άουτ ρώτησε τον Σέρχι 'θες τη μπάλα;' και μου είπε ΄ναι'. Όλοι ήταν σίγουροι ότι θα πάρει αυτό το σουτ».

Τέλος, ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ, υποστήριξε: «Η σκληρότητα της ομάδας και η νοοτροπία, πως το γκρουπ ενώθηκε και νιώθω πολύ περήφανος. Το έχει κάνει τόσες πολλές φορές (σ.σ. ο Γιουλ), ξέραμε ότι είχαμε αυτή την ευκαιρία εκείνη τη στιγμή και ήμουν 100% αισιόδοξος για την κατάληξη του σουτ. Όταν είσαι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπάρχει άλλη φιλοδοξία πέραν της κατάκτησης κάθε διοργάνωσης που παίζεις. Οπότε ξέρουμε πόσο σκληρό και πόσο δύσκολο είναι, αλλά πρέπει να δουλέψουμε καλά, να είμαστε υπομονετικοί, ταπεινοί και να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση».

Join us in reliving the excitement of the last #F4GLORY championship game through our latest feature?



The historic rivalry between @RMBaloncesto and @Olympiacos_BC adds another chapter to its saga in Round 23 tomorrow⚡️ pic.twitter.com/vNaNKUfLwc