Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντολού Εφές 83-76: Σλούκας «σέρβιρε», Γκριγκόνις «εκτελούσε»!

Το «τριφύλλι» συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του, πανηγυρίζοντας την έκτη νίκη του στα τελευταία εφτά παιχνίδια.

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν ξανά εντυπωσιακή κι οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν έριξαν στο καναβάτσο την Αναντολού Εφές, παίρνοντας «εκδίκηση» για την ήττα στην Πόλη.

.@paobcgr make it 6 wins from their last 7 games...



The Greens march on ? #EveryGameMatters pic.twitter.com/tq078XSx7Y