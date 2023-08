Παναθηναϊκός: Πρώτη επίσημη – Αναχωρεί για Σλοβενία

Ο Εργκίν Αταμάν «υποδέχθηκε» τους παίκτες του Παναθηναϊκού στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου. Βέβαια, από την προπόνηση απουσίαζαν οι διεθνείς, ήτοι οι Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Μωραΐτης, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ματίας Λεσόρ, που μετέχουν στο Μουντομπάσκετ της Ασίας, ενώ εκτός έμεινε και ο Ντίνος Μήτογλου λόγω του κατάγματος που έχει υποστεί στην πρώτη φάλαγγα του μικρού δακτύλου του αριστερού του χεριού.

Thursday’s morning was all green and white ☘️ Season 23/24 just started! ✅? #WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/rTmi0YLiLP

Αντίθετα, το «παρών» έδωσαν οι υπόλοιποι παίκτες, ενώ στις προπονήσεις για να βοηθήσει μετέχει και ο Θωμάς Κώττας. Οι «πράσινοι» θα πραγματοποιήσουν μία ακόμα προπόνηση το πρωί της Παρασκευής (01/09) στην Αθήνα και στην συνέχεια θα αναχωρήσουν για τη Σλοβενία.

Εκεί, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν θα δώσει τα πρώτα φιλικά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, μια και θα αντιμετωπίσει την KK Krka Novo mesto και την Cedevita Olimpija.

? It’s time for our preseason to officially begin ☘️



Check out our scheduled games ?#WeTheGreens #paobc pic.twitter.com/oOvmcZQSrE