Παναθηναϊκός: Έσκασε η «βόμβα» - Επέστρεψε και επίσημα ο Μήτογλου

Μία ακόμα μεταγραφική «βόμβα» ενεργοποίησε ο Παναθηναϊκός, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Ντίνου Μήτογλου, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «πράσινους» του Εργκίν Αταμάν.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ δικαιώθηκε την Τετάρτη (05/07) στο CAS με τη μείωση της ποινής του, η οποία εκπνέει στις 23 Ιουλίου και άμεσα ήρθε σε συμφωνία με το «τριφύλλι» για την επιστροφή του.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επιστροφή του Κωνσταντίνου Μήτογλου στην ομάδα μας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Κωνσταντίνος Μήτογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Ιουνίου 1996, έχει ύψος 2.10μ. και αγωνίζεται στη θέση «4».

Ξεκίνησε το μπάσκετ στην ακαδημία Αστέρια και το καλοκαίρι του 2013 πήρε μεταγραφή για τον Άρη αγωνιζόμενος σε τρεις αγώνες του πρωταθλήματος της Α1. Την επόμενη σεζόν μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο του Wake Forest. Στην τριετή θητεία του στο NCAA είχε 9.3 πόντους και 5.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.

Το 2017 υπέγραψε στον Παναθηναϊκό όπου και παρέμεινε ως το 2021, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα (2018, 2019, 2020, 2021) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2019, 2021).

Η καλύτερή του σεζόν στην ομάδα ήταν η τελευταία του (2020-2021) όπου μέτρησε 9.8 πόντους, 5.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στην Euroleague είχε 9.3 πόντους και 5.4 ριμπάουντ σε 34 αγώνες.

Το καλοκαίρι του 2021 φόρεσε την φανέλα της EA7 Emporio Armani Milan και τον Φεβρουάριο του 2022 πανηγύρισε μαζί της την κατάκτηση του Κυπέλλου Ιταλίας.

Ο Μήτογλου πραγματοποίησε οκτώ συμμετοχές με την Εθνική Παίδων, με την οποία αγωνίστηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2012, ενώ έχει παίξει 23 φορές με την εθνική Εφήβων, συμμετέχοντας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2013 και του 2014. Το 2015 συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών κατακτώντας την τέταρτη θέση.

Το 2017 έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών παίζοντας σε 5 αγώνες και έχοντας συμμετοχή στο Τουρνουά Ακρόπολις. Επίσης αγωνίστηκε στα παιχνίδια για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019. Συνολικά, με την Εθνική μας ομάδα έχει συμμετάσχει σε 22 αγώνες μετρώντας 8.55 κατά μέσο όρο».

