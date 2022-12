Φενέρμπαχτσε-Παρτιζάν: Αποθέωση για τον... έξαλλο Ομπράντοβιτς (videos)

Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη υποδέχθηκε την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για την 15η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σέρβο τεχνικό να επιστρέφει στο γήπεδο όπου λατρεύτηκε όσο κανείς.

Η κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague το 2017 δεν θα ξεχαστεί ποτέ, με τους οπαδούς της τουρκικής ομάδας να δείχνουν με κάθε τρόπο την αγάπη τους.

A warm welcome for Zeljko Obradovic from @FBBasketbol? pic.twitter.com/Jux1QRtRD5