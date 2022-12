Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας 73-76: Την «ξέρανε» με «βόμβα» ο Νέντοβιτς (video)

Το παιχνίδι στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου ντέρμπι. Η ατμόσφαιρα των οπαδών, κυρίως της Παρτιζάν που ήταν γηπεδούχος, ήταν εκρηκτική. Οι δύο ομάδες έδειξαν ιδιαίτερα ανταγωνιστές και καμία δεν κατάφερε να πάρει σημαντική διαφορά, στο μεγαλύτερο μέρος του ματς.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Και αυτές ήταν για τους «ερυθρόλευκους» που είχαν ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νεμάνια Νέντοβιτς. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ήταν αυτός που έκρινε την αναμέτρηση, σκοράροντας με τρίποντο 2’’ πριν από την ολοκλήρωση του ντέρμπι.

Μάλιστα, ο Σέρβος άσος ήταν ο παίκτης που προκάλεσε την επιστροφή του Ερυθρού Αστέρα μετά τα καταστροφικά πρώτα λεπτά, όπου η Παρτιζάν είχε «χτίσει» διψήφια διαφορά (18-7) στο 8’. Οι φιλοξενούμενοι ροκάνισαν σιγά σιγά τη διαφορά και μπόρεσαν να πάνε με το +7 στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Στην έναρξη του γ’ δεκαλέπτου οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να επιστρέψουν στον αγώνα, με πρώτο «βιολί» τον Γιαμ Μαντάρ. Όμως και πάλι ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν καθοριστικός, τη στιγμή που ο Βιλντόζα σημείωσε μεγάλα καλάθια, λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Οι δύο ομάδες είχαν φτάσει στην κόψη του6 ξυραφιού, το ματς ήταν ισόπαλο 73-73 στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού το έκρινε, μια και 2’’ πριν το τέλος με τρίποντη «βόμβα» διαμόρφωσε το τελικό 76-73.

DO NOT CLOSE YOUR EYES, this is really happening! @nedovic1624 WINS it for @kkcrvenazvezda, what a SHOT ??



And the fans go WILD! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/HZxzuk8ge0