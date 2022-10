Euroleague: Άγγιξε το ρεκόρ πόντων στο ημίχρονο η Άλμπα κόντρα στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Λίγο έλειψε να σπάσει το ρεκόρ πόντων σε ημίχρονο η Άλμπα Βερολίνου κόντρα στην Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Οι Γερμανοί ήταν σαρωτικοί στην πρώτη περίοδο, καθώς πέτυχαν 33 πόντους με την ομάδα του «Ζοτς» να είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Η Άλμπα ήταν το ίδιο αποτελεσματική και επιθετική και στη δεύτερη περίοδο με αποτέλεσμα να πάει στο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα 61-43.

Οι 61 πόντοι είναι μάλιστα οι περισσότεροι πόντοι που έχουν πετύχοι πότε οι Γερμανοί στο ημίχρονο.

Άγγιξαν μάλιστα, αλλά δεν μπόρεσαν να σπάσουν το ρεκόρ της Νίζνι που το 2015 πήγε στα αποδυτήρια με 65-47 κόντρα στην Εφές.

Walking off the court with 61 points... A club best! @albaberlin ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8ELoDzDLj3