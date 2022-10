Euroleague: Η απίθανη Άλμπα έβαλε 33 πόντους στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς στην πρώτη περίοδο!

Τwitter@euroleague

Η πρεμιέρα της Άλμπα στην Euroleague έγινε με τρομακτική εκκίνηση!

Οι Γερμανοί σάρωσαν, κυριολεκτικά, την Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πρώτη περίοδο, καθώς πέτυχαν 33 πόντους, ενώ δέχθηκαν μόλις 18.

Στο διάστημα αυτό ο Λουίς Ολίντε με 8 πόντους ήταν ο πρωταγωνιστής, ενώ για την Παρτιζάν πάλευε μόνος του ο Ντάντε Έξουμ με 11 πόντους.

Η Άλμπα συνέχισε με το γκάζι πατημένο και στη δεύτερη περίοδο.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους Γερμανούς να έχουν πετύχει 61 πόντους στο ημίχρονο, ενώ οι Σέρβοι που κάπως βελτιώθηκαν ανέβηκαν στους 43.

Δείτε βίντεο με στιγμές από το ματς:

Go get that Rebound and finish with authority ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/58FuJboQ7P — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 7, 2022

Christ Koumadje making it look effortless on the defensive end ⛔#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pjxZuM4xmr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 7, 2022