Euroleague: Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Κάιλ Χάιν στις τάπες της χρονιάς (video)

Απόλυτος πρωταγωνιστής στις τάπες της χρονιάς στην Euroleague, ήταν ο σπουδαίος Κάιλ Χάινς, με τρία δικά του «στοπ» μέσα στην δεκάδα και νούμερο ένα, το άκρος εντυπωσιακό πάνω στον Σακίλ ΜακΚίσικ στο Μιλάνο.

Στη 10η θέση με τις κορυφαίες τάπες της σεζόν στη διοργάνωση, βρέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου.

Δείτε το βίντεο:

The Top 10 Blocks of the Season!



Some BIG-TIME rejections here⛔️



"Top 10 Plays' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/FHbxxTeKtc