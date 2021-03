Euroleague: MVP της αγωνιστικής ο Μίσιτς (video)

Άλλη μία σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασίλιε Μίσιτς, ο οποίος κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Κάπως έτσι, οδήγησε την Εφές εκ του ασφαλούς σε μία ακόμη νίκη και η Euroleague ανακοίνωσε πως είναι ο πολυτιμότερος παίκτης της 31ης αγωνιστικής.

Δείτε εδώ τα highlights του Σέρβου γκαρντ:

The MVP of the Week...



A near-perfect shooting performance from Vasilije Micic for his 3rd award of the season! pic.twitter.com/A5OCY3Ndg8