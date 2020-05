Κράτησε Ταρζέσφσκι η Αρμάνι Μιλάνο

? Kaleb Tarczewski 2023: "Sono felice perchè questa città è diventata la mia" ➡ https://t.co/6yYPUeugUO



? Kaleb Tarczewski 2023: "Grateful, this city and its people have become home for me" ➡ https://t.co/FYnaMugGdE#insieme #Kaleb2023 @tkalebckn pic.twitter.com/ZD91mbJMb2