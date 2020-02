Πιτίνο: «Θα δώσουμε τα πάντα»

Αισιόδοξος εμφανίστηκε στο twitter ο Ρικ Πιτίνο. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, τοποθετήθηκε για την ήττα από την Μπαρτσελόνα, αλλά και για την συνέχεια της EuroLeague, τονίζοντας πως πιστεύει στην ομάδα του.

«Ήταν τρεις περίοδοι εξαιρετικού μπάσκετ, χάσαμε λόγω της έλλειψης σκληράδας. Μην απογοητεύεστε φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, αγαπώ αυτά τα παιδιά. Θα δώσουμε τα πάντα στους τελευταίους εννέα αγώνα. Πιστεύω σε αυτό»., έγραψε συγκεκριμένα.

It was 3 quarters of great basketball, lost it with a lack of toughness. Don’t get discouraged PAO fans, I love these guys. We will give everything we have the last nine games. I’m a believer.