«Άδειασε» τους Αγγελόπουλους ο Μπλατ: «Πρώτη φορά ακούω ότι δεν θα παίξουμε στο ντέρμπι» (video)

Σε σύγχυση φαίνεται πως είναι άπαντες στον Ολυμπιακό, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκοι», που εξέδωσαν ανακοίνωση για να ενημερώσουν ότι δεν θα κατέβουν στο ντέρμπι της Κυριακής στο ΣΕΦ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, επειδή δεν ορίστηκαν ξένοι διαιτητές όπως ήθελαν, ξέχασαν – προφανώς – να ενημερώσουν τον προπονητή της ομάδας, Ντέιβιντ Μπλατ, που ήταν με τους Πειραιώτες στο Μιλάνο για την αναμέτρηση της Ευρωλίγκας με την ιταλική ομάδα.

Το συμπέρασμα δεν είναι αυθαίρετο, αλλά προκύπτει από τη δήλωση του ίδιου του τεχνικού του Ολυμπιακού, αμέσως μετά την ήττα της ομάδας του από την ομάδα του Μάικ Τζέιμς. Ο Ντέιβιντ Μπλατ ουσιαστικά… άδειασε τους αδερφούς Αγγελόπουλος και την ΚΑΕ Ολυμπιακός λέγοντας «Το ακούω για πρώτη φορά αλλά αν είναι απόφαση της διοίκησης τη στηρίζω», απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα παίξουν την Κυριακή στο ΣΕΦ…

Για του... λόγου το αληθές, στο βίντεο που ακολουθεί από την επίσημη σελίδα της Αρμάνι Μιλάνο στο Facebook όπου προβλήθηκε η συνέντευξη Τύπου, μπορείτε να δείτε και φυσικά να ακούσετε την ατάκα του Ντέιβιντ Μπλατ.

Μετά το 5ο λεπτό του βίντεο, ξεκινάει η απάντηση του προπονητή του Ολυμπιακού με το «this is the first time i hear it» (σ.σ. αυτή είναι η πρώτη φορά που το ακούω). Στη συνέχεια, ο Μπλατ μίλησε και για τους Έλληνες διαιτητές αλλά και το αίτημα για ξένους, λέγοντας πως το δεύτερο είναι... φυσιολογικό και συμβαίνει μάλιστα σε πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη.