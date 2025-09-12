Ομάδες

LIVE Ελλάδα - Τουρκία: Ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 με… έπαθλο μια θέση στον τελικό!
FIBA
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 12 Σεπτεμβρίου 2025, 20:48
EUROBASKET

LIVE Ελλάδα - Τουρκία: Ο μεγάλος ημιτελικός του Eurobasket 2025 με… έπαθλο μια θέση στον τελικό!

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα - Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η πιο μεγάλη μέρα του «πολέμου», έφτασε. Το Eurobasket 2025 στο προτελευταίο βήμα του, με τη διεξαγωγή των ημιτελικών, όπου συμμετέχει και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία, σε ένα ματς γεμάτο ιδιαιτερότητες. Για πολλούς είναι πρόωρος τελικός. Αγώνας που ξεπερνά τον ίδιο τον αθλητισμό. Ένα πραγματικό ντέρμπι, με έπαθλο τον τελικό και το μετάλλιο. Κάτι που η χώρα μας δεν έχει «γευτεί» από το 2009. Οι Τούρκοι έχουν κι αυτή ανάλογη «δίψα», μια και η τελευταία δική τους επιτυχία ήταν το 2001 όταν και έφτασαν στον τελικό.

Η Arena Riga θα φιλοξενήσει τον αγώνα που περιμένει να δει όλη η Ευρώπη. Ελλάδα – Τουρκία, Γιάννης Αντετοκούνμπο – Αλπερέν Σενγκούν. Κι όποιος αντέξει…

Η Τουρκία έχει 7-0 ρεκόρ στο τουρνουά, ενώ η Ελλάδα έχει ηττηθεί σε αδιάφορο ματς από τους Βόσνιους. Στην ιστορία των δύο ομάδων έχουν διεξαχθεί 14 αγώνες, απ’ τους οποίους τους 11 έχει νικήσει η γαλανόλευκη και μόλις 3 οι γείτονες.

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Τουρκία – Ελλάδα



